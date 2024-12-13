Вадим Мусаев победил Рая Сейтжанова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Вадим Мусаев победил казахстанца Рая Сейтжанова в поединке основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок проходил в формате 8 раундов по три минуты. 31-летний россиянин выиграл техническим нокаутом в пятом раунде — бой остановили секунданты.

Мусаев одержал 11 победу в карьере (7 нокаутом) и продолжает идти без поражений. Сейтжанов потерпел первое поражение после 11 побед в 11 поединках.

Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

В соглавном бою встретятся российский боксер Алексей Папин и американский боец ММА, боксер Грег Харди. Поединок пройдет в формате «шесть раундов по три минуты».