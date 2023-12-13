Валуев пожелал Гукасяну удачи в поединке против Рамиреса

Депутат госдумы РФ Николай Валуев высказался о предстоящем бое россиянина Эдгара Гукасяна против американца Джемини Рамиреса в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Эдгару я в первую очередь желаю удачи в этом бою. Всегда за него болею. Очень трудно совмещать тренерскую деятельность с элементами подготовки к конкретному бою. Но он не раз демонстрировал, что способен это делать», — цитирует Валуева РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в Челябинске 15 декабря. Помимо поединка Гукасян — Рамирес в главном бою сойдутся россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон.