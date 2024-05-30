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Сегодня, 11:19

Валуев рассказал, что думает о бое Егорова и Глэнтона

Виктория Кравченко
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Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал, чего ждет от боя россиянина Алексея Егорова и американца Брэндона Глэнтона в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Я не хочу заниматься прогнозом, скажу только, что динамика последних боев обоих бойцов говорит о том, что силы распределятся практически поровну и куда качнется чаша весов, будет зависеть исключительно от них самих», — цитирует Валуева РЕН ТВ.

Бой Егорова и Глэнтона возглавит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», запланированный на 7 июня. Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1225168-sily-raspredeliatsia-prakticheski-porovnu-valuev-o-poedinke-egorova-i-glentona
Николай Валуев
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Егоров рассказал, чего ждет от боя с Глэнтоном