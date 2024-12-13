Валуев рассказал об ожиданиях от боя между Минаковым и Джонсоном

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном.

Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

«Интрига точно есть, будет интересно. Не думаю, что мы увидим какие-то быстрые истории. Побоксируют ребята. Смотрите обязательно. Я думаю, что зрителям понравится», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Поединок между Минаковым и Джонсоном возглавит турнир по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходит 13 декабря.