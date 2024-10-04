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Василевский — о бое с Тибау: «Ожидаю тяжелого поединка, он немолод, терять нечего»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион М-1 Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от боя с Глейсоном Тибау в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Тибау для меня — легенда. Он дрался много в UFC, был в топах в свое время. Мы вообще с ним знакомы: лет пять назад вместе тренировались в American Top Team, общались, здоровались всегда. Я испытываю только уважение к Тибау, к его заслугам и регалиям, он очень характерный и крепкий боец. У него были всякие периоды в карьере: и взлеты, и падения, но он очень сильный и неуступчивый.

Ожидаю свою победу, но понимаю, что это будет нелегко. Ведь Тибау хоть и не топовый боксер, но думаю, что на него не будет давить груз ответственности, ведь ему за 40 лет, 41 год уже. Он уже не молод, терять нечего. Глейсон приезжает к нам в Россию, и самое опасное состояние бойцов — когда им нечего терять, потому что результат их не очень интересует. Тибау будет расслаблен и заряжен, чтобы победить и удивить всех в новой для себя дисциплине.

Я ожидаю тяжелого поединка. Глейсон очень крепкий, несмотря на то что у него были нокауты, у него крепкая голова, держит удары, тоннаж ударов. Поэтому думаю, что это хорошая проверка для меня именно в боксе. Я посмотрел его статистику. Думал, что Тибау давно не дрался, а оказывается, дерется постоянно", — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 25 октября в Москве.

Источник: Metaratings

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