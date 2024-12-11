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Виталий Минаков — Кевин Джонсон: дата и время начала боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Виталий Минаков и Кевин Джонсон подерутся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 13 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Виталий Минаков vs Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский боец, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков и американо-российский боксер Кевин Джонсон сойдутся в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 13 декабря. Вечер бокса примет арена «Мегаспорт» в Москве, основной кард стартует в 23.00.

Трансляцию главных боев турнира покажет телеканал РЕН ТВ. Прямой эфир начнется в 23.30 мск.

Следить за гала-шоу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме можно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». Также «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

На счету 39-летнего Минакова — 22 победы и 2 поражения в профессиональных ММА. 45-летний Джонсон в профессиональном боксе одержал 36 побед, потерпел 22 поражения и еще 2 поединка завершились вничью.

Виталий Минаков
Кевин Джонсон
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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