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Минаков о поражении Конго в 2019-м: «За неделю до боя меня укусил скорпион и занес заразу»

Руслан Минаев
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Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к бою с французом Чейком Конго в феврале 2019 года.

Россиянин уступил единогласным решением судей и потерпел первое на тот момент поражение в карьере.

«Не должен был я тогда драться... Я тогда попал в больницу за неделю до боя, меня укусил скорпион и занес какую-то заразу. Это было прямо в клетке во время спарринга с [Андреем] Орловским. Я его не видел сам, мне потом врачи сказали: «Вас укусило насекомое, либо скорпион, либо древесная змея. Но, скорее всего, скорпион», потому что осмотрели пятку, там характерный укус был. Мы пять раундов делали, я его перевел, и тут мне что-то зажгло в пятке. Я почесал — и дальше с Андрюхой стали работать. И во втором раунде почувствовал, что мне тяжело, не могу. Помню, Орловский сказал: «Ты почему такой тяжелый? Ты к бою не готов. Последний спарринг, а ты тяжелый», — сказал Минаков «СЭ».

Виталий Минаков и&nbsp;Федор Емельяненко. «Во время спарринга укусил скорпион. Нога раздулась как трехлитровая банка». Как Минаков угодил в больницу перед боем в Bellator

Минаков проведет боксерский поединок против американского боксера Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря.

Виталий Минаков
ММА
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