Минаков: «Мне нужно было взять темп с первого раунда и не опускать Джонсона»

Российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал ничью в боксерском поединке с американским боксером Кевином Джонсоном, имеющим российское гражданство, на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Было два плотных удара, не было потрясения, но был момент такой, когда... У меня в этом бою сказался первый опыт выступления в боксерках. Я не ожидал, что они такие скользкие. У меня не получалось ни двигаться, ни делать какие-то финты. Я разъезжался, когда двигался, старался просто удержать баланс. И вот когда Кевин попал просто таким тяжелым ударом, я его, конечно, почувствовал. Потрясения не было, но я как раз стал разъезжаться, стал ловить пол, чтобы устоять. Видимо, это выглядело как потрясение. На самом деле, потрясения не было, был один неприятный удар прямо в нос, и был удар в область уха.

Я пытался экономить немного силы, мне стоило начать сразу работать, наверное. Потому что я видел, что он действительно в третьем раунде задышал. В третьем, четвертом задышал, и он стал отстаивать и пропускать Мне нужно было взять темп с первого раунда и не опускать его. Я думаю, что было бы поинтереснее», — сказал Минаков после боя.