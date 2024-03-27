Англичанин Оли Томпсон и россиянин Виталий Минаков на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 29 марта, в Москве на волейбольной арене «Динамо». Поединки стартуют не ранее 23:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» 29 марта пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В прямом эфире видеотрансляция вечера боев в Москве пройдет бесплатно на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.15 по московскому времени.

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39-летний Минаков является бывшим чемпионом Bellator, четырехкратным чемпион мира по спортивному самбо (2008, 2009, 2010, 2011).

44-летний Томпсон трижды становился «Самым сильным человеком Южной Англии» и «Самым сильным человеком Сассекса».

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