Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

30 марта, 01:51

Минаков — после победы над Томпсоном: «Был какой-то нерв»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал победу над Оли Томпсоном.

«Ощущения после возвращения? Думал, будет немного другим, — сказал Минаков после победы. — Думал, будет возможность заготовки реализовать, но как-то простой сказывается. Был какой-то нерв. Конечно, рефлексы надо восстанавливать. Нужна боевая практика, ее никакие спарринги не заменят. Слава богу, возвращение состоялось. Пусть и с ошибками и недочетами, но и это хорошо, потому что понятно над чем нужно работать».

Минаков судейским решением судей победил Оли Томпсона. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 29 марта в Москве.

Виталий Минаков
Оли Томпсон
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виталий Минаков — Оли Томпсон: видеообзор боя на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Минаков — о нокдауне в бою с Томпсоном: «Чуть-чуть тряхнуло»