Минаков: «Понимаю, за счет чего могу выиграть у Кевина»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал предстоящий боксерский поединок с боксером Кевином Джонсоном.

«Первое предложение на бой с Джонсоном поступило мне уже давно. Я воспринял его как авантюру и отказался. Потом мы посоветовались с Виталием Тарасовым и Александром Сидориным. Они сказали, что мне нужно выступить и получить бойцовскую практику с нормальной оппозицией. Это своеобразный вызов самому себе и дополнительная мотивация.

Понимаю, за счет чего могу выиграть. Понимаю, что класс боксера Кевина значительно выше моего любительского, но я проанализировал все поединки Джонсона и понимаю, что он тоже не на пике своей формы и далеко не в том состоянии, что был в те годы, когда боксировал с Кличко и другими топовыми боксерами в последнее время. Я понимаю, что могу быть конкурентным в поединке с ним», — сказал Минаков Vprognoze.ru.

Минаков и Джонсон встретятся на ринге 13 декабря в Москве в турнире «Бойцовского клуба Рен-ТВ». Боксерский поединок будет состоять из четырех раундов по три минуты.