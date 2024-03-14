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Бойцовский клуб РЕН ТВ

14 марта, 18:30

Минаков — о бое с Томпсоном: «Бокс — не моя стихия, но мы с ним в равных условиях»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке по правилам бокса в ММА-перчатках против британца Оли Томпсона.

«Бокс — не совсем моя стихия, это понятно. Многие мои друзья были удивлены, когда я принял поединок по боксу в ММА-перчатках. Конечно, боксировать с чистым боксером — это авантюра. А боксировать с бойцом ММА — почему бы и нет? Мы в равных условиях находимся, несмотря на то что соперник является базовым ударником. Тем не менее, насколько я знаю, у него база — кикбоксинг. Базовый кикбоксер — это все равно не боксер. Поэтому, думаю, мы так или иначе будем в равных условиях. Почему нет? Я работаю над ударной техникой», — сказал Минаков «СЭ».

Минаков и Томпсон возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Бой в прямом эфире будет показан на канале РЕН ТВ.

На счету 39-летнего Минакова в ММА 22 победы и 2 поражения.

Виталий Минаков
Оли Томпсон
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