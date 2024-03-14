Минаков — о возможном бое с Харитоновым: «Говорю Сереге: Мы закроем этот гештальт или нет?»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе россиянин Виталий Минаков в интервью «СЭ» высказался по поводу гипотетического боя против Сергея Харитонова.

— У вас неоднократно спрашивали по поводу возможного боя с Сергеем Харитоновым. Владимир Хрюнов на связи с ним. А что помешало организовать вам бой с Харитоновым?

— Ничего не помешало. В каком-то интервью я еще раз к Сереге обратился. Говорю: «Серега, мы закроем этот гештальт или нет?». Серега промолчал, значит нет. И не надо.

— Все-таки это больше из-за денежного вопроса?

— Я не знаю. Это вопрос не ко мне. Я двумя руками за. Завтра предложат — я соглашусь. А согласится ли Серега? Мы уже обсуждаем, наверное, с 2017 или 2018 года. Значит, наверно, у Сереги другие планы. Значит еще не дошел до этого. Может я для него несильный, несерьезный соперник.

29 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минаков проведет бой против британца Оли Томспона. Поединок пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА.