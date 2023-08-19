Промоутер Хрюнов: «Тактаров и Монсон стали героями России прошедшей ночью»

Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в со-главном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.

«Прошедшей ночью Тактаров и Монсон стали героями России. Любой бой с ними, хоть отдельный — обязательно посмотрят. Все согласовываю с ними. Мы обязательно примем в производство с точки зрения промоутерской работы», — сказал Хрюнов «СЭ».