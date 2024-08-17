Хрюнов — о суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: «Интриги очень много»

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет полон интриги.

«Интриги очень много. Смотреть, я думаю, будет вся страна», — приводит слова Хрюнова РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что турнир набрал рост, а потому суперсерия ожидается необычная, стильная и самого высокого качества.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера.