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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 18:00

Владимир Минеев — Иван Штырков: во сколько и где смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Трансляция боя Владимир Минеев — Иван Штырков пройдет на РЕН ТВ в ночь на 19 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев проведет поединок против бойца ММА Ивана Штыркова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ночь на 19 ноября. Бойцы подерутся в Сочи на территории «RED Arena». Начало — около 00.25 по московскому времени.

Поединок Минеев — Штырков возглавит вечер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Их бой пройдет в формате трех раундов по три минуты по правилам кикбоксинга.

Канал РЕН ТВ покажет видеотрансляцию противостояния Минеев — Штырков в прямом эфире на ТВ и на сайте. Включайте телевизор в 23.00.

У 35-летнего Штыркова в ММА — 22 победы, два поражения и одна ничья. На счету 33-летнего Минеева в смешанных единоборствах — 16 побед, одно поражение и одна ничья.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Владимир Минеев
Иван Штырков
ММА
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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