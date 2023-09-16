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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 11:00

Минеев: «Карвальо мог продолжить бой»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал победу над экс-чемпионом Bellator в среднем весе бразильцем Рафаэлем Карвальо на турнире «Боцовского клуба РЕН ТВ».

— Ты как будто бы был недоволен тем, что Карвальо не стал продолжать бой.

— Да вроде как только разошлись, прочувствовал ринг, думал, что еще поработаем. Мне кажется, что он мог продолжать.

— Сильно вложился в этот удар?

— Вот именно, что не акцентировал даже. Просто выкинул руку. Мне казалось, что ничего такого сверхественного не было в этом ударе, супернокаутирующего.

Минеев нокаутировал Карвальо во втором раунде. Бой по правилам кикбоксинга проходил 15 сентября в Элисте.

Владимир Минеев
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