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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 11:01

Минеев: «Штырков больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец Владимир Минеев выразил надежду, что его соперник Иван Штырков дойдет до ринга в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Если бы он хотел сказать мне что-то личное, то мог бы сделать это наедине. Зачем говорить во всеуслышание? Мне главное, чтобы он дошел до ринга. Судя по тем боям, которые я видел, он больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга нет. Но есть большое желание победить, ну, если говорить про бой с Романкевичем, к примеру», — приводит слова Минеев РЕН ТВ.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок Штыркова и Минеева станет главным событием вечера. Встреча спортсменов пройдет в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра.

Источник: РЕН ТВ
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