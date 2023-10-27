Вячеслав Дацик — Петр Романкевич: трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Вечером 27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бое вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Петр Романкевич.

Последний поединок Вячеслав провел против Оли Томпсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и победил нокаутом в первом раунде. Для Дацика поединок с Романкевичем станет уже пятым за 2023 год. Романкевич в этом году провел два боя и в обоих уступил.

Все бои пройдут в формате «три раунда по три минуты». Телеканал «РЕН ТВ» покажет бои в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск). Прямой эфир турнира доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».