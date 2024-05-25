Вячеслав Дацик.

Началась трансляция боя между Вячеславом Дациком и Шоном Тернером на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Началась трансляция боя между россиянином Вячеславом Дациком и ирландским боксером Шоном Тернером в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Вечер бокса проходит в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе.

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция турнира. Прямой эфир ведется на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

44-летний российский боксер предыдущий раз провел поединок в августе прошлого года. На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он победил британца Оли Томпсона нокаутом.

33-летний ирландец последний раз выходил в ринг на февральском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», где проиграл Кевину Джонсону нокаутом.

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