Вячеслав Дацик: соперник и дата боя в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в мае 2024

Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет следующий поединок с представителем Ирландии Шоном Тернером в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Их бой станет главным событием вечера, а в соглавном Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажет телеканал РЕН ТВ (три поединка).

На счету Дацика семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений в смешанных единоборствах. В августе россиянин провел боксерский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и одержал победу нокаутом.

Тернер — 33-летний ирландский боксер-профессионал, девятикратный чемпион Ирландии. Свой первый бой в профессиональном боксе провел 14 июня 2014 года против Золтана Элекеша (Венгрия) и победил техническим нокаутом. В феврале 2024 года в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» Тернер проиграл нокаутом Кевину Джонсону (Россия).