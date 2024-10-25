Российский боксер Вячеслав Василевский проведет боксерский поединок против бразильца Глейсона Тибау на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 25 октября. Поединок пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты. Вечер бокса проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. В прямом эфире смотреть бой Василевский — Тибау можно бесплатно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» и в эфире телеканала РЕН ТВ.

36-летний Василевский — заслуженный мастер спорта России по боевому самбо и обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. 41-летний Тибау — бывший боец UFC.

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