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Бойцовский клуб РЕН ТВ

25 октября, 23:45

Вячеслав Василевский — Глейсон Тибау: смотреть бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» онлайн

Вячеслав Василевский проведет поединок против Глейсона Тибау 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вячеслав Василевский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боксер Вячеслав Василевский проведет боксерский поединок против бразильца Глейсона Тибау на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 25 октября. Поединок пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты. Вечер бокса проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. В прямом эфире смотреть бой Василевский — Тибау можно бесплатно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» и в эфире телеканала РЕН ТВ.

36-летний Василевский — заслуженный мастер спорта России по боевому самбо и обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. 41-летний Тибау — бывший боец UFC.

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