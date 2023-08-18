В пятницу, 18 августа, состоится турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.

Мероприятие пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо». Предварительные бои начнутся в 20.45 по московскому времени.

Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона. В со-главном бою чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон подерется с российским экс-чемпионом UFC, актером Олегом Тактаровым.

Видеотрансляция основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет доступна бесплатно также в прямом эфире на канале РЕН ТВ (начало — в 23.00). Текстовая онлайн-трансляция боев пройдет на сайте «СЭ».

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа

Вячеслав Дацик — Оли Томпсон

Олег Тактаров — Джефф Монсон

Марк Петровский — Кевин Джонсон

Эдгар Гукасян — Андрей Ефимов

Катарина Ковалева — Луиза Давыдова

Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон: кард и расписание боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ»