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Сегодня, 20:15

Егоров встретится с американцем Глэнтоном. Боксеры разыграют титул WBA International

Егоров подерется с Глэнтоном за пояс WBA International 7 июня
Отдел единоборств «СЭ»
Алексей Егоров — Брэндон Глэнтон.
Фото Соцсети
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Алексей хотел побиться с Тищенко, но американец не менее опасен.

Вечером 7 июня в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Егоров встретится с Брэндоном Глэнтоном. Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо», а главный бой будет проведен в формате четыре раунда по три минуты.

32-летний Алексей Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории (до 91 кг). В данный момент он является чемпионом по версии WBA Gold, а ранее держал пояс еще и по версии IBF International. В профессиональной карьере Егоров провел 13 поединков, 12 из которых выиграл, а восемь — завершил досрочно. Единственное поражение Егоров потерпел в бою против Арсена Гуламиряна в ноябре 2022 года — тогда Алексей уступил единогласным решением судей и не смог завоевать титул WBA Super в крузервейте.

Поражение от Гуламиряна россиянин закрыл победой нокаутом над Владимиром Жигайловым. Бой завершился во втором раунде, а соперник два раза успел упасть в нокдаун. Планировалось, что в декабре 2023-го Егоров встретится с Евгением Тищенко, но бой сорвался, так как Евгению организовали бой в Дубае. Противостояние Тищенко и Егорова началось еще в 2016 году, когда оба спортсмена претендовали на поездку на Олимпиаду, но выбрали Тищенко. Евгений взял золотую медаль Олимпийских игр, и для Егорова бой с ним теперь принципиален, о чем Алексей заявлял сам. Не исключено, что после боя с Глэнтоном Егоров будет нацелен именно на Тищенко.

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Но пока ему предстоит встретиться с 32-летним американцем, который входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO в первом тяжелом весе. На счету Глэнтона 19 побед и два поражения, одно из которых он потерпел от Сослана Асбарова на турнире Hardcore Boxing в 2023 году. Тот бой получился очень близким, двое судей отдали победу Асбарову, а один увидел ничью, но многие фанаты, эксперты и соперники Асбарова уверены, что в том поединке выиграл именно Глэнтон. Еще одно поражение американец потерпел от непобежденного (19-0) Дэвида Лайта.

Прошлый бой Глэнтон провел в январе 2024-го — тогда он победил Эмиля Маркича. Поединок остановили из-за отказал угла Маркича во втором раунде — у него образовалось глубокое рассечение в результате столкновения головами.

Брэндон Глэнтон.
Фото Соцсети

Букмекеры видят фаворитом этого поединка Алексея Егорова: коэффициент на его победу составляет 1,45. В случае победы американского боксера сыграет коэффициент 2,55.

Поединок Глэнтона и Егорова станет титульным: боксеры будут биться за пояс WBA International. Их встреча возглавит вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ», а во втором по значимости поединке встретятся тяжеловесы: россиянин Денис Сусленков и венесуэлец Вилмер Васкес. Также в рамках главного карда запланирован боксерский «Гран-при». В первом полуфинале не побежденный в боксе Тимур Никулин встретится с чемпионом кулачной лиги Top Dog Денисом Погодиным, а во втором поединке представитель Hardcore Ернар Ерназарулы сразится с бойцом Top Dog Павлом Шелестом.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 7 июня, главный кард начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию зрители смогут посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

Бокс
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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