Экс-соперник Асбарова нокаутировал Егорова по печени. Глэнтон увез из России пояс WBA International

Алексей проиграл второй раз в карьере.

Вечером 7 июня в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Егоров встретился с Брэндоном Глэнтоном. Вечер бокса прошел на волейбольной арене «Динамо».

32-летний Алексей Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории (до 91 кг). Он держал чемпионские пояса по версиям WBA Gold и IBF International, а в профессиональной карьере провел 13 поединков, 12 из которых выиграл, а восемь — завершил досрочно. Единственное поражение Егоров потерпел в бою против Арсена Гуламиряна в ноябре 2022 года — тогда Алексей уступил единогласным решением судей и не смог завоевать титул WBA Super в крузервейте.

Глэнтон входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO в первом тяжелом весе. На счету Глэнтона 19 побед и два поражения, одно из которых он потерпел от Сослана Асбарова на турнире Hardcore Boxing в 2023 году. Тот бой получился очень близким, двое судей отдали победу Асбарову, а один увидел ничью, но многие фанаты, эксперты и соперники Асбарова уверены, что в том поединке выиграл именно Глэнтон. Прошлый бой Глэнтон провел в январе 2024-го — тогда он победил Эмиля Маркича. Поединок остановили из-за отказал угла Маркича во втором раунде — у него образовалось глубокое рассечение в результате столкновения головами.

На старте поединка преимущество было за Егоровым: россиянин был точнее благодаря джебам, несмотря на то, что Глэнтон больше передвигался по рингу. Во втором раунде Егоров продолжил бить прямые, а еще боксеры столкнулись головами, в результате чего в третьем отрезке у Алексея возникла гематома.

В середине боя Глэнтон стал действовать увереннее. Он действовал активнее, перебивал Егорова, который чаще всего отстреливался джебами. Когда боксеры входили в размен, выигрышнее там смотрелся Алексей, но таких эпизодов было не слишком много. Поединок завершился в 11-м раунде, когда Глэнтон посадил Егорова ударом по печени. Алексей опустился на колено и был не в силах подняться после того, как рефери посчитал до десяти.

Глэнтон стал чемпионом мира по версии WBA International в первом тяжелом весе, теперь он может претендовать на поединок против чемпиона WBA Super Хильберто Рамиреса. Егоров же проиграл во второй раз в карьере — его карьера переживает кризис, но, возможно, выйти оттуда поможет принципиальный поединок против Евгения Тищенко, который ждут многие болельщики.