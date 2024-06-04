«Он не продержится до конца!» Что говорили Егоров и экс-соперник Асбарова на пресс-конференции

Боксеры ответили на вопросы перед боем.

Вечером 7 июня в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который возглавит поединок Алексея Егорова и Брэндона Глэнтона. Поединок Глэнтона и Егорова станет титульным: боксеры будут биться за пояс WBA International. В преддверии боя россиянин и американец встретились на пресс-конференции.

Ведущий: — До сих пор в России обсуждают бой с Сосланом Асбаровым, который завершился не совсем так, как вы рассчитывали, и я знаю, что вы не согласны с результатом.

Глэнтон: — Да, конечно же, я не согласен с этим решением, но тем не менее ничего уже нельзя поделать.

Ведущий: — Вы приехали в Россию за, возможно, главным поясом в своей карьере, и вам будет противостоять, безусловно, самый серьезный оппонент из тех, с кем вы встречались. Расскажите, каким боксером вы видите своего соперника и какие главные козыри в его игре вы могли бы отметить?

Глэнтон: — Алексей — очень хороший, очень серьезный боец. Я бы не стал что-то выделять конкретное, я бы сказал, что в принципе он хорош во всех аспектах.

Алексей Егоров и Брэндон Глэнтон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Считаете ли вы, что, приезжая на чужую территорию, вам не стоит доводить до судейского решения? Чтобы вновь не поднимались разговоры, как с Сосланом Асбаровым.

Глэнтон: — Как боец я стараюсь об этом не думать, и моя главная задача — приехать сюда и выигрывать раунд за раундом. Тем не менее все равно у меня есть ощущение, что мой противник не продержится до конца этого поединка, и, конечно же, моя первостепенная задача состоит в том, чтобы выходить и уничтожать его раунд за раундом.

Ведущий: — Алексей, любители бокса на протяжении многих месяцев видят вас в процессе подготовки. Подготовка к одному событию сменяется подготовкой к другому, но вот наконец-то вы дошли все-таки до боя. Расскажите, пожалуйста, каково это — после долгого периода без поединков, когда ваши бои срывались, наконец оказаться здесь и претендовать на поезд WBA International?

Егоров: — Первое и самое основное: хочу поблагодарить команду Брэндона, что они приехали, согласились на бой. Хочу поблагодарить промоутера, канал за организацию этого поединка. Ну и наконец, я рад видеть соперника рядом с собой, видеть цель — пояс находится здесь.

Ведущий: — Считаете ли вы, что после Гуламеряна Глэнтон — это второе имя в вашей коллекции по заслугам, по достижениям, по уровню боксерских навыков?

Егоров: — Второе, третье — неважно. Я думаю, что парень сильный, обученный. И это заслуживает уважения — что он принял бой. Это круто.

Ведущий: — Вы потерпели единственное поражение от Арсена Гуламеряна в бою за чемпионский титул. Как тяжело вы его приняли и какие выводы из него сделали?

Егоров: — Ну, тяжело — что значит тяжело? Тяжело не принимал, потому что это часть игры. Это нормально, когда люди проигрывают, выигрывают, особенно в боксе. Никогда не держался за этот нолик в графе. Пережил нормально, перелистнул страницу и пошел дальше.

Алексей Егоров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Насколько потенциальное поражение может отбросить вас от вашей мечты?

Егоров: — Не хочу думать, как отбросит, не отбросит. Такие мысли, которые, наверное, материальные. Я оптимист. Вообще эта вся история в гонке за главным титулом — это крутая история. Я рад, что опять в этой гонке, опять в игре, соперник хороший, крепкий. Будет хороший бой, я уверен в этом, поэтому никаких недооценок, я его уважаю.

Ведущий: — Гуламирян больше не чемпион, он проиграл Рамиресу, который поднялся из полутяжелого веса в 90,7. Как оцените мексиканца и свои силы в этом противостоянии потенциальном?

Егоров: — Знаете, много обсуждали Гуламиряна, в частности с моими товарищами. Вот сейчас с Виталиком Кудуховым обсуждали — и мое, и его мнение было таким, что он [Гуламирян] — домашний боксер. Когда он выйдет за свою территорию, он проиграет. Так и случилось в бою с Рамиресом. Он был никакой. Сравнить его форму в этом бою и со мной — два разных человека совершенно, два разных боксера.

Ведущий: — Расскажите, пожалуйста, Алексей, чего ждать зрителям 7 июня?

Егоров: — Хорошего, качественного поединка, хорошего, качественного бокса. Я думаю, что мы это покажем, и зрителям стоит на это посмотреть 100%, потому что встретятся два классных боксера. Именно поэтому и только поэтому нужно смотреть этот бой.