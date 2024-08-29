Чего ждать на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Папин против соперника Бивола, Джонсон проведет реванш.

Вечером 30 августа в Череповце состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Папин встретится с Феликсом Валерой. В соглавном бою на ринге сойдутся россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо. Кроме того, на ринг выйдут россиянин Кевин Джонсон и ирландец Шон Тернер, а также россиянин Эдгар Гукасян и ирландец Тони Бейтс. Подробнее об этих боя — в материале «Известий».

Алексей Папин — Феликс Валера

Прошлый поединок Папина состоялся в конце мая — тогда он нокаутировал Айзека Чилембу во втором раунде и завоевал пояс WBA Asia. Перед этим боем стало известно, что в крови соперника Папина Сослана Асбарова обнаружили запрещенные вещества, и поражение Алексея было переквалифицировано в No Contest. Сейчас рекорд Папина — 17-1, а единственный раз он проиграл Илунге Макабу.

Валера хорошо известен российским любителям бокса по боям против Дмитрия Бивола, Сергея Ковалева, Максима Власова. Всем перечисленным боксерам Валера проиграл, но смотрелся достойно. Как и Чилемба, Валера ни разу не проигрывал нокаутом, так что Папин имеет шанс стать первым, кто вырубил своего соперника.

— Феликс дрался с Биволом за титул WBA, это говорит о его уровне, — отметил в интервью «Известиям» Алексей Папин. — Я думаю, с ним будет достаточно плотный бой. Он человек, который идет вперед, который не боится драться. Ну и, наконец, самое главное — он хорошо держит удар. У него всего пять поражений, но нет ни одного поражения нокаутом. Рост у него примерно 185 см, но у него очень худые ноги и крупный верх. Он по габаритам как Деонтей Уайлдер. Только тот крупнее. У Уайлдера вес — всего 97 кг. Когда он дрался с Тайсоном Фьюри в первый раз, он был и того меньше — 96 кг. Но из-за худых ног весь вес у него ушел в плечевой пояс. Рост — 198 см. И такой удар! Вот и Валера примерно такой. Тонкие ноги и вес сосредоточен выше пояса. Кстати, он очень бьющий. 20 из 23 побед у него нокаутом. Мне будет непросто.

Глеб Бакши, Владимир Хрюнов и Джиан Гарридо. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Глеб Бакши — Джиан Гарридо

Еще одним интересным поединком вечера станет бой бронзового призера Олимпиады-2020 в категории до 75 кг Глеба Бакши. Бакши проведет пятый профессиональный бой — ранее он исключительно побеждал, причем дважды сделал это нокаутом в первом раунде. В прошлом бою Глеб одолел Эмилиано Пучету единогласным решением судей.

Соперником Бакши станет американец Джиан Гарридо. У Гарридо больше опыта — он провел уже 12 поединков в профи, выиграв 11 из них. Единственное поражение Гарридо потерпел от Эдварда Уллоа Диаса — доминиканец закончил бой уже во втором раунде. После этого Гарридо успел реабилитироваться, вырубив Майкла Порталатина в шестом раунде.

— Я готов к бою с Глебом, чувствую себя превосходно, и пришло время показать себя, — рассказал «Известиям»Джиан Гарридо. — Определенно нужны выносливость и сила, буквально и выносливость, скорость, и мощь, чтобы убедиться, что я смогу выдержать 8 раундов. Н это правда мой самый важный бой. У меня сильный противник, у него хорошая карьера в любителях. Я серьезно воспринимаю этот бой, хорошо подготовлен и жду боя», — цитируют Гарридо «Известия».

Эдгар Гукасян и Тони Бейтс. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Эдгар Гукасян — Тони Бейтс

Гукасян начал профессиональную карьеру в 2014 году и с тех пор провел 14 поединков, 10 из которых выиграл, в трех уступил и еще один раз свел бой вничью. Гукасян стал известен в России после скандального эпизода, связанного с бойцом и блогером Максимом Щербаковым по прозвищу Топор. Эдгар был тренером Топора и заподозрил того в договорном поединке, когда Щербаков бился против Максима Новоселова и проиграл нокаутом. После этого Гукасян и сам вернулся в бокс — его прошлый поединок в августе 2023-го против Андрея Ефимова завершился ничьей.

Соперником Гукасяна в Череповце станет Тони Бейтс, боксер из ирландского зала Crumlin Boxing, где тренируется в том числе Конор Макгрегор. Ноториус пожелал удачи соотечественнику перед поединком с Гукасяном, а сам Эдгар не планирует делать что-то из ряда вон в поединке с ирландцем. «Я не буду гнаться за чем-то, доказывать ему что-то. Я не буду гнаться за нокаутом, я буду выходить, делать свою работу», — приводит слова Гукасяна РЕН ТВ.

Кевин Джонсон, Владимир Хрюнов и Шон Тернер. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Кевин Джонсон — Шон Тернер

Мало какой турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно представить без Кевина Джонсона. Ранее Джонсон получил российское гражданство, теперь на все бои он выходит под триколором и в футболке с изображением президента РФ. В России Джонсон успел побиться и с Вячеславом Дациком, и с Марком Петровским, и с тем же Шоном Тернером, с которым он проведет реванш.

Тернер тренируется в том же зале, что Тони Бейтс, а первый его поединок против Джонсона проходил по правилам бокса в ММА-перчатках и клетке. Тогда Джонсон победил досрочно, а с тех пор Тернер успел победить Вячеслава Дацика — правда, по очкам.

Дмитрий Гарин