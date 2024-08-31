Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз

Вчера, 30 сентября, в Череповце в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», организованного промоутером Владимиром Хрюновым, россиянин Алексей Папин (весовая категория до 90,7 кг) в рейтинговом бою в 5-м раунде впервые нокаутировал доминиканца Феликса Валеру.

Положено десерт оставлять под конец. Как говорится, вкусное едят напоследок. Но я исполню мечту своего детства и начну с десерта. С боя Алексея Папина и доминиканца Феликса Валеры. А потом, весь перемазанный вареньем и взбитыми сливками, займусь обедом.

Алексей Папин начал бой в хорошем настроении, а мы не очень. Дело в том, что сразу же стало ясно, что у него очень крепкий соперник. Валера работал по обоим этажам, иногда менял стойку (впрочем, делал он это недолго) и как-то увлеченно бил. Причем нельзя было сказать, что он стремился всадить какой-то один конкретный удар. Нет. Он мог бить и левый, и правый, и в голову, и по корпусу. В общем, пришлось нам поволноваться. Я не знаю, но, по мне, Валера первый раунд, в общем, выиграл. Он тяжелее бил и как-то все время неожиданно. Короче говоря, если кто помнит мою предматчевую статью, в первом раунде он смотрелся как боксер, который намерен здесь и сейчас совершить сенсацию. Правда, он работал не всегда чисто. Так, в самом начале боя ударил явно ниже пояса, и Алексею пришлось даже секунду-другую передохнуть.

Второй раунд начался как-то без паузы. Нет, она была, и даже какая-то девушка исполнила зажигательный танец с табличкой, но это прошло почти незамеченным. Зря двигалась. Когда бой получается, зрители на девушек не смотрят. Это я давно заметил.

Итак, второй раунд начался и пошел. Не так, как нам бы хотелось. Опять Валера все время был начеку и внезапно бил. И справа, и слева, и в сериях, и поодиночке. Правда, и Алексей ворон не считал, но все-таки ему приходилось нелегко. Пару раз он как-то дрогнул. Не морально, а физически. И Валера это отметил. Видно было, что он все отмечает.

В конце второго раунда они обменялись апперкотами, потом Алексей опять пропустил с обеих рук, присел, точнее просел после ударов сантиметров на десять, но тут же сгруппировался и пошел ломить стеною, словно ему только это и было надо. Лучшим ударом Алексея до сих пор был левый боковой, и его-то он и нанес по наседающему Валере. Тут уже дрогнул доминиканец, и Алексей, слава Богу, это заметил. Он вообще видел все, что в этом бою делалось. Пожалуй, в этом компоненте он был очень силен. Заметил и тут же пошел на Валеру без остановки.

И вот здесь Феликс не то чтобы замельтешил, но как-то попятился. Папин тут же пошел за ним. После очередного удара справа Валера упал, но схватился за Папина. Вообще-то, это был нокдаун, но Валера как-то отвлек от этого внимание. Потом потянул Алексея, и упали оба. Все ничего, но Валера как-то этот момент «не пережил». Не до конца, по крайней мере. Я давно заметил, как бойцы, оказавшись в таком положении, как Феликс, начинают как бы на глазах ломаться. Апеллируют к рефери то и дело, тянут время. Пару раз видел, как таким образом они уходили от нокаута, но, как правило, это их редко спасало. Мне стало ясно, что и в этом случае Валеру его хитрости не спасут. Надо только Алексею не теряться. Можно таким образом перевалить через тяжелый раунд, но это может сыграть какую-то роль только в конце встречи, а тут во втором раунде... Нет, этот бой не должен был пройти всю дистанцию. После двух раундов мне так казалось.

Это легко быть крепким задним умом, а Папину все еще только предстояло, и перед ним был соперник, который только дрогнул, но все же еще был готов что-то преподнести, если удачно карты лягут.

Третий раунд Валера начал, как будто силы у него еще были, но... Не знаю, как-то он нечаянно (я верю, что нечаянно) бил ниже пояса, снова на что-то жаловался рефери. При этом он, в общем-то, все делал, но это был не он. Не Валера. Я ждал, что что-то с ним произойдет, и дождался.

Папин все время бил левый по печени, и Валера, у которого голова гудела от пропущенных ударов, его очень чувствовал. В конце третьего раунда, пропустив очередной удар левой по корпусу, он замельтешил. Папин тут же это увидел, пошел бить с обеих рук. Последний удар, после которого Валера упал, был слева в голову, но не он в этой серии был решающим, хотя его Валера сначала почувствовал, а потом увидел. Все сделал тот левый по печени. Валера рухнул. На этот раз нокдаун отсчитали. По крайней мере, мне так показалось, но он встал. Опять встал. Из чего у него голова, я не знаю. Но в лице его была готовность упасть снова. Впрочем, до конца раунда он простоял.

Опять станцевала юная дева, но, по-моему, никто этого не заметил, и не ее в том вина. В четвертом раунде Алексей, по-моему, взял паузу. Валера на что-то жаловался, но я не понял на что. Или это было в пятом? Неважно. Четвертый раунд Валера отстоял и вышел на следующий. Тот сразу пошел так, что было ясно: после такого пятого шестой не нужен. Алексей исправно отбивал печень Валере, в конце раунда доминиканец совсем измучился, и здесь Папин нанес левый боковой в голову и через паузу левый — правый — левый. Феликс тяжело рухнул. Потом встал, еще раз чуть не упав, рефери дал команду продолжать бой, но с ним уже все было ясно. Правый и два левых закончили его мучения. Нокаут! Вы слышите? Нокаут! С победой Папина поздравил наш прославленный боксер Александр Поветкин.

Я опять-таки сошлюсь на свою предматчевую статью. Бой прошел по варианту, который назывался «нормальный». Ну да. Нормальный. Но как красиво! Как красиво!

А теперь, когда мы съели десерт, можно сказать пару слов и об остальных боях.

Первый четырехраундовый бой. Ирландец Тони Бейтс (весовая категория для этого боя 73,5 кг) победил Эдгара Гукасяна. Один судья поставил ничью, но Бейтс действительно был сильнее, но ненамного. Гукасяну не хватило совсем чуть-чуть.

16 февраля 2024 года россиянин (да-да) Кевин Владимирович Джонсон (тяжелый вес) победил нокаутом ирландца Шона Тернера. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках MMA. Тернер присел после нескольких попаданий Джонсона, и бой, к его большому неудовольствию, был остановлен. Сейчас в Череповце прошел матч-реванш.

Это был довольно странный поединок. Начать с того, что, когда Кевин Владимирович шел к рингу, звучала не музыка Газманова «Москва! Звонят колокола!», а совсем другая песня. Протяжная и лирическая «Издалека долго течет река Волга». Та самая, которую пела величественная и большая во всех измерениях Людмила Зыкина. О вкусах не спорят, мне, например, «Волга» нравится больше, но как-то это непривычно.

Джонсон, который по рождению американец, в общем, забыл о боксе больше, чем его противник Тернер когда-либо знал. Успех Джонсону в этом бою принесла левая рука, которой он щелкал джеб, чем изрядно огорчил Тернера. Он пытался прорваться, но, как правило, не мог. В общем, занятный бой. Победил (и заслуженно) Джонсон.

И, наконец, последний бой. Глеб Бакши против американца Джиана Гарридо. Это был увлекательный поединок. Бакши, наш любитель с удачной карьерой, боксировал с американцем, который учил бокс, пока дрался. Худо-бедно научился. Но Бакши научился куда лучше. С самого начала казалось очевидным, что бой будет продолжаться, пока Бакши внезапно его не выиграет. Внезапность — это отличительная черта таких боев. Бакши постоянно менял стойку, но Гарридо это как будто не смущало. Один раунд, второй, третий... И вдруг раз — и в четвертом все закончилось. Одна атака Бакши, и Гарридо в нокауте.

Вот, собственно, и весь турнир.