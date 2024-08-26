Папин vs Валера. Что мы увидим на ринге: сенсацию, безволие или нормальный бой?

Александр Беленький — о поединке, который пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в эту пятницу.

Россиянин Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера проведут 30 августа бой в Череповце, в ходе которого наш боксер должен доказать, что он один из сильнейших бойцов в мировом рейтинге в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Но задача будет нелегкой.

Я специально дал такое заглавие. Кажется, оно у меня уже было и, возможно, не раз. Любители потрошить чужие тексты сразу найдутся, и они уже сказали и написали, как и двадцать лет назад: «беленький (именно так) исписался!» — выключили телефон или компьютер и забыли об этой статье, забыв ее прочитать. Собственно говоря, Бог с ними. Всем не угодишь. Остальные, может быть, найдут что-то интересное. Так какие варианты возможны?

Вариант 1. Сенсационный

В своем недавнем интервью с Алексеем Папиным я его спросил, не исключает ли он того, что доминиканец Феликс Валера, с которым он будет драться 30 августа, может оказаться совсем другим бойцом, отличным от того, которого все ждут? Скажем, гораздо лучшим боксером? Например, будет как Леон Спинкс в первом бою с Мухаммедом Али 15 февраля 1978 года или (это я добавляю уже сейчас) как Бастер Даглас против Майка Тайсона 11 февраля 1990 года.

В эти дни Спинкс и Даглас были на три головы выше, фигурально говоря, чем в другие дни против других, куда более слабых боксеров. О Спинксе я уже сказал, а о Дагласе куда более удачно выразился тренер Тедди Атлас: «В жизни Дагласа был только один день, когда он мог победить Майка Тайсона, но именно в этот день он с ним встретился». Я помню, что у Дагласа умерла мать, что заболела жена... Все это очень грустно, но не об этом речь. Что, если Валера будет в этом бою совершенно другим?

Алексей Папин. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Возможно ли это? А почему нет? Почему он не может провести этот бой как мексиканец Энди Руис против чемпиона мира Энтони Джошуа 1 июня 2019 года? Руис тогда нокаутировал «тяжелого» фаворита Джошуа в 7-м раунде. И сделал это так, что нокаут был единственно возможным исходом боя.

У Валера есть все что нужно для этого. Во-первых, никто не считает его фаворитом. Значит, он будет предельно расслаблен. Как Спинкс, Даглас, Руис и многие десятки других боксеров, которые в таком состоянии выиграли или проиграли, но проиграли очень достойно. Как, например, немецкий босниец Марко Хук все-таки уступил Александру Поветкину 25 февраля 2012 года, но ушел с ринга гораздо более гордым, чем пришел на него, потому что показал очень ровный бой против заведомого фаворита.

Во-вторых, у Валера есть скрытые достоинства, которые многие, в отличие от Алексея Папина, недооценивают.

Так, Феликс потрясающе держит удар. Ни разу не был в нокауте. У самого доминиканца, кстати, есть удар, благодаря которому он из своих 23 побед 20 одержал нокаутом. Опять-таки Папин об этом знает. Он сам сказал в интервью об этом и не исключал, что увидит совсем другого Феликса в бою. Мне показалось, что он вообще ждет от него любых сюрпризов. Кроме того, Валера хорошо меняет стойку и действует в них обеих как-то, может быть, не слишком красиво, но неудобно для соперника и неожиданно результативно. Боксирует часто в открытой стойке, но неожиданно убирает голову, как будто в карман. Дистанцию сносно чувствует. В общем, боксер неплохой и, как бы сказать, неочевидный.

Скажу честно. Вариант с победой Валера кажется мне не очень возможным, но в том, что он как-то попортит кровь Алексею Папину, я почти не сомневаюсь. В общем, смотреть стоит.

Феликс Валера. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вариант 2. Безвольный

Здесь я имею в виду только доминиканца Валера. Я видел Папина, и то, что он не покажет феерической воли, кажется мне абсолютно фантастическим.

Почему такое возможно? Такое всегда возможно, когда имеешь дело с возрастным бойцом. Валера приедет в чужую страну с минимумом шансов на победу. Тренироваться в таких условиях крайне сложно, а тут ему заплатят, как бы он ни выглядел. Мы всегда говорим о Леоне Спинксе, когда речь заходит о бое 15 февраля 1978 года, но мы почти никогда не говорим об Али. Какой он был? А он был таким, каким должен быть боксер, который ждет поражения. Немотивированный, незаинтересованный, толстоватый, но казавшийся безмерно толстым, потому что мышцы были не проработаны, словно он не мог заставить себя тренироваться. В общем, если Спинкс был готов к сенсации, то и Али был «готов» к ней же. Только с другой стороны.

Но, хотя я такого боя исключить не могу, я его не жду. Понимаете, Али был безмерный «чемпион всего», а Валера, при всех своих достоинствах, «чемпион ничего». Возраст подходит, а он только и может похвастаться своим боем с полутяжем Дмитрием Биволом, который проиграл по очкам. В таком состоянии боксеры крайне редко проводят безвольные бои. Скорее наоборот. Так что нокаута в начале боя мы, скорее всего, не увидим. Будет бой. Настоящий.

Вариант 3. Нормальный бой

Скорее всего, мы увидим именно его. Бой закончится либо победой Папина по очкам, либо его же победой нокаутом где-то к концу встречи. В подготовке поединка принял участие Александр Поветкин, и Алексей будет очень хорошо мотивирован. Он может в его результате получить всю «поветкинскую» аудиторию, но для этого нужно очень хорошо постараться. Просто очень. А противник у него такой, что сделать это будет крайне сложно.

Алексей Папин. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Вариант 3а. Победа Алексея Папина по очкам

Это будет обычный бой Феликса Валера. Он будет менять стойки. Скорее всего, чтобы проверить, как Папин на это реагирует. Удары будут часто непредсказуемы, но это для ненаметанного глаза. Несколько раз будет казаться, что он вот-вот упадет. Возможно, он и в самом деле будет падать, но неизменно будет и подниматься. Увлекательный бой, но с предсказуемым результатом. Может быть, Валера выиграет два-три раунда, но это будет все, чего он добьется.

Вариант 3б. Победа Алексея Папина техническим нокаутом

Этот вариант, в конце концов, получится в том случае, если начало боя пойдет по варианту 1. Должна быть какая-то непредсказуемость, которая заставит бойцов отойти от всех планов. Должен быть разозлен Алексей Папин, который пойдет в конце концов месить Валера, а тот будет огрызаться. В этом случае Валера упадет, потому что когда-то все падают. Голова у него крепкая, но все-таки не непробиваемая, как у чемпиона мира середины 90-х тяжеловеса Оливера Макколла. Тот никогда в жизни не падал, а Валера все-таки был в нокдаунах. Я думаю, такая ситуация сложится где-то ближе к концу. Где-то раунде в 8-10-м он не сможет больше сопротивляться.

Возможно также, что бой сразу пойдет по понятному сценарию. Валера будет пытаться его переломить, но у него мало что будет получаться. В этом случае нокаут может произойти и раньше.

Если говорить откровенно, вариант 3б кажется мне наиболее вероятным. Какой из них — не знаю. Наверное, Феликс все-таки на радость болельщикам сможет посопротивляться. Я просто представить себе не могу, что он просто так возьмет и сложится. Но конец обязательно будет. В каком-то раунде, скорее все-таки во второй половине боя, держать вертикаль станет для него непосильной задачей. Так мне, по крайней мере, кажется. А как кажется вам?