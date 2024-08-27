Уступил пояс Биволу и ни разу не проигрывал нокаутом. Что известно о сопернике Алексея Папина

Россиянину будет непросто досрочно победить Феликса Валеру.

Вечером 30 августа в Череповце состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого пройдет боксерский поединок между Алексеем Папиным и Феликсом Валерой. Бой пройдет по формуле 12 раундов по три минуты.

Алексей Папин и Феликс Валера (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Папин 16 из 17 побед одержал досрочно, но с Валерой сделать это будет крайне непросто: доминиканец никогда не проигрывал нокаутом. Феликс уступал в профи пять раз: четыре поединка закончились по очкам, а еще один — дисквалификацией, когда Валере присудили поражение после нескольких ударов ниже пояса.

Феликс Валера — известное для российских болельщиков имя: боксер уже три раза встречался в ринге с соперниками из России. Первым стал Станислав Каштанов, с которым доминиканец провел поединок в Ялте и победил раздельным решением судей. На тот момент рекорд Каштанова составлял 33-1, а Валера одержал 12 побед, и все были досрочными.

Через девять месяцев Валера сошелся с еще одним россиянином, который сейчас считается одним из лучших боксеров мира. Речь о Дмитрии Биволе — он стал первым боксером, кто смог нанести Феликсу поражение. Бивол победил единогласным решением судей, но во время поединка дважды уронил Валеру: нокдауны случились в шестом и восьмом раундах. В том поединке Феликс защищал титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

С Максимом Власовым доминиканец встретился всего три года назад. В декабре 2021-го Валера уступил Власову по очкам, упав в нокдаун три раза. Это поражение стало для него уже пятым, так как между поединками против россиян он успел проиграть кубинцу Салливану Баррере, украинцу Вячеславу Шабранскому и своему соотечественнику Брайану Пересу Кастильо.

Сейчас 36-летний Валера идет на серии из четырех побед, и каждая из них — нокаутом. Феликс финишировал Фелипе Ромеро, Рональда Гонсалеса, Алекса Терана и Франсиско Суэро Переса. Папин же не проигрывает уже пять лет, а предыдущий его поединок состоялся в мае против Айзека Чилембы, где Алексей победил за два раунда. Для Чилембы этот нокаут стал лишь вторым в карьере, а теперь у Папина задача посложнее. Валера не сильно уступает Алексею в весе (в отличе от Чилембы) и ни разу не был нокаутирован, что наверняка станет для россиянина вызовом.