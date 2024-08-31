«У Валеры очень сильная держалка!» Папин вырубил боксера, который выстоял против Бивола

Первое досрочное поражение Феликс Валера потерпел в Череповце.

Вечером 30 августа в Череповце состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Папин встретился с Феликсом Валерой. Формула поединка — 12 раундов по три минуты, на кону стоял титул WBA Asia.

Прошлый поединок Папина состоялся в конце мая — тогда он нокаутировал Айзека Чилембу во втором раунде и завоевал пояс WBA Asia. Перед этим боем стало известно, что в крови соперника Папина Сослана Асбарова обнаружили запрещенные вещества, и поражение Алексея было переквалифицировано в No Contest. Перед поединком с Валерой рекорд Папина был 17-1, а единственный раз он проиграл Илунге Макабу.

Валера хорошо известен российским любителям бокса по боям против Дмитрия Бивола, Сергея Ковалева, Максима Власова. Всем перечисленным боксерам Валера проиграл, но смотрелся достойно. Как и Чилемба, Валера ни разу не проигрывал нокаутом, так что Папин смог стать первым, кто вырубил своего соперника.

Бой завершился в пятом раунде, когда Папин отправил Валеру в глухой нокаут. Перед этим Алексей ронял доминиканца несколько раз, а в третьем раунде сам поскользнулся после того, как вложился в удар. Валера, увидев Папина на настиле, не придумал ничего лучше, чем накинуться на него — разнимать пришлось рефери.

«Это его первый нокаут за всю карьеру, и это говорит о том, что у него очень сильная держалка, — приводит слова Папина после боя «СЭ». — Я чувствовал, что я плотно попадаю, его чуть болтает. Видно по глазам, когда ты бьешь, и он теряется, но все равно он быстро приходит в себя. Даже после первого нокдауна он так же быстро пришел в себя — не зря провел столько поединков с такими серьезными соперниками и ни разу не был в нокауте».

Теперь Папину предстоит провести поединок за более престижный титул по линии WBA, а в перспективе Алексей может подраться и с обладателем пояса WBA Super в категории до 90,7 кг. Сейчас титул держит мексиканец Хильберто Рамирес, который в ноябре 2022-го проиграл Дмитрию Биволу. Кроме того, по словам менеджера Папина, в ближайшей перспективе Алексей проведет бой по другим правилам, где используются не только руки. Не исключено, что речь о кикбоксинге.