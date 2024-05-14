«Мага кричал: «Русские, вперед!» Я сказал: «Ты подкалываешь?» Алексей Папин: допинг Асбарова, Маваши, Исмаилов

24 мая в Балашихе состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого российский боксер Алексей Папин встретится с Айзеком Чилембой. В преддверии поединка Папин дал интервью «СЭ» и рассказал о сопернике, ситуации с допингом Сослана Асбарова, конфликте Миши Маваши и Магомеда Исмаилова, а еще о том, как в Таиланде случайно нокаутировал тренера.
— Тебе предстоит встретиться со специалистом по россиянам Айзеком Чилембой. Ты как оцениваешь его в целом как боксера?
— В целом хороший, опытный боксер, в прошлом чемпион мира. Действительно опытный парень, который боксировал с опытными соперниками, не раз боксировал за титул чемпиона мира, с тем же самым Сергеем Ковалевым — на кону у них стояло несколько титулов. И самое интересное, что никому из его соперников, даже таких самых бьющих, как Ковалев, Гвоздик, Бивол, не удалось нокаутировать его.
— С кем-то из тех, кто уже бился с Чилембой, созванивался, чтобы получить консультацию по поводу Айзека?
— Мы просматривали его поединки, я его поединки смотрел еще до того, как наш бой анонсировали, когда он боксировал с теми же Биволом, Ковалевым, Власовым. Поэтому это известный для меня боксер, и я понимаю, как он будет боксировать — плюс-минус.
— В каком состоянии ты подходишь к этому бою? Можно ли сказать, что полностью залечил все травмы?
— Я в хорошей форме подхожу к этому бою, травмы меня уже так не беспокоят, как беспокоили до этого. На тот момент просто маленький период с момента операции прошел. Сейчас уже прошло больше времени, я их залечиваю, восстанавливаю, и с каждым днем, с каждым месяцем становится все легче и легче мне. Я могу в полной мере выполнять тренировочные объемы и поставленные тренером задачи.
— У тебя обновился рекорд в BoxRec — после отстранения Сослана Асбарова он стал 16-1. Насколько доволен этим фактом?
— Не могу сказать, что я сильно доволен этим. Мне бы хотелось, чтобы у нас прошел реванш, когда полностью рука восстановлена, чтобы я мог боксировать в полной мере. Это было бы справедливо. И чтобы был чистый спорт, чистый бокс — это максимально важно.
— Ты говорил, что дисквалификация на шесть лет — это, грубо говоря, перебор, что такого не может быть, но на сайте Федерации бокса действительно указан такой срок.
— Такого, что перебор, я не говорил. Я говорил, что это для меня удивительно, что я такого ранее не встречал, не слышал, что на шесть лет дисквалифицируют. Но я думаю, что более компетентен в этом будет мой менеджер, он более подробно может рассказать. Насколько я знаю, там был нарушен не один, а два пункта касаемо допинг-проб. Плюс там, наверное, определенные вещества — градация разная может быть.
— Нет ли сочувствия Асбарову как коллеге из-за долгого срока дисквалификации?
— С одной стороны, да, такое двоякое чувство. Как спортсмена — да, мне, на самом деле, его достаточно жалко, потому что он неплохой боксер. Он мог бы показать определенные результаты, но в тот же момент он же боксировал нечестно, несправедливо.
— Ты знал о допинге Сослана еще до Нового года. Есть понимание, почему эта информация была обнародована только сейчас?
— Никто не имел права озвучивать ее до того, как официальная компания РУСАДА озвучила результаты. Потом отправлялись пробы в Германию на доследование. Это достаточно долгий период, и кто не понимает, пускай пообщается с компетентными людьми, поинтересуется, почитает, узнает, как это происходит. У нас бывало такое, что олимпийцев лишали золотой медали спустя три-четыре года — вскрывали какие-то определенные пробы. А здесь шло расследование, доследование, отправляли на экспертизы. Полгода — не такой большой срок.
— Тренер Рамазан Исмаилов в интервью Meta Fight высказал такое предположение, я его процитирую: «Это могли быть их фанаты. Просто почитатель искусства Папина, Кудряшова или другого боксера угостил бутылкой воды, дал попить. Зашел в кафе, заказал чай, в него что-то подлили. Я разговаривал с Сосланом. Он сказал, что ничего не принимал». Что ты об этом думаешь?
— Звучит смешно, на самом деле. Мои фанаты — это где, в «Кофемании» они все сидят и подливают в чай? Что за бред?
— По правилам бокса ваш реванш сейчас невозможен, а готов будешь подраться с Асбаровым по правилам кикбоксинга в организации, где нет допинг-контроля?
— Камил Гаджиев говорил, что готов организовать бой нам по кикбоксингу. Посмотрим, время покажет. Сейчас есть определенные цели, задачи в боксе. Конечно же, мне хотелось бы провести бой с Сосланом, мне очень этого хочется. Потому что этот результат, что бой аннулировали... Если кто-то думает, что я этому очень рад — нет, я не могу сказать, что я этому радуюсь. Приятно, что в графе поражение убрали, а так, конечно, хочется бой и показать всем... Все, кто видел мой бой, все видели, что боксировал не я. Даже малая часть меня боксировала — процентов на 20-30.
— Ты говорил, что был вариант сделать двойное гражданство с Сербией. К этому еще можно вернуться? Например, с 2024 года за Сербию выступает борец-классик Александр Комаров.
— Для меня, на самом деле, принципиальная позиция выступать за Россию. Выступать под флагом России и Сербии — это тоже нормально, потому что Сербия для нас — братская страна. Люблю, ценю, уважаю, у меня в Сербии очень много друзей, это наши православные братья, которые всегда нас поддерживают. Если политические элиты еще возмущаются, то сербский народ всегда любит русских и помнит, что русские, когда нужно было, поддержали. Так же они готовы поддержать сейчас. Даже периодически, когда езжу на Донбасс, встречаю там ребят из Сербии, которые приехали добровольцами туда воевать.
— Будет ли тебя секундировать Миша Маваши в поединке против Чилембы?
— Секундировать (смеется). Мишка бывает у меня в углу, но не как секундант, а просто рядышком бывает. Он мне достаточно близок по духу, близко его творчество, которым он занимается, и по многим моментам мы смотрим в одном направлении. Да, у нас есть разное видение на определенные случаи, но в основном мы смотрим в одном направлении.
— Ты улыбнулся насчет «секундировать» — вряд ли он может подсказать какие-то технические моменты. То есть он больше заряжает эмоционально?
— Да, да, он больше где-то рядышком. Я, говорит, все эмоции свои, всю силу, все, что у меня есть, всегда готов отдать. А насчет технических моментов — для этого есть тренер, секундант. И из толпы там слышишь экспертов — где-то кто-то кричит, подсказывает.
— Миша — основатель объединения «Северный человек», которое тебя поддерживает на всех боях. После боя с Асбаровым был такой момент, когда свое недовольство скандированиями северной трибуны высказал Магомед Исмаилов. Ты понимаешь, что именно не нравится Магомеду?
— Вообще не понимаю, что ему не нравится. Мы находимся в России, где 80% населения — русские. Когда в столице России кричат «русские, вперед» и кого-то возмущает — я не знаю, что это. При этом когда Магомед после боя нашего с Асбаровым кричит: «Русские, вперед! Русские, вперед!» Я говорю: «Ты че, подкалываешь?» Он говорит: «Нет, наоборот, молодцы, поддерживают». То есть он вполне нормально тогда отреагировал, но потом какое-то видео вышло.
— То есть у вас такой небольшой диалог тогда состоялся?
— Да. Ну, без эмоций, спокойно.
— У Маваши и Исмаилова друг к другу сильная взаимная неприязнь. А если им устроить спарринг по боксу или кикбоксингу?
— Да не, хорош, какой спарринг? Миша — не боец, не профессиональный спортсмен точнее. Может, он по духу боец, может, готов будет идти до талого, до конца. Но все-таки Магомед — это профессиональный спортсмен. Если мы берем какие-то единоборства, конечно, Михаил не сможет вывезти по ММА, по боксу. Зачем это? Или у нас вся правда направляется только в силу, в спорт, в мордобой? Разве так решается? Сила в правде, а не в физической силе.
— А пригласил бы Магомеда на свой бой против Чилембы? В качестве жеста.
— Да почему нет? Если он хочет прийти, поддержать, я буду только рад его видеть, пускай приходит. Мы с ним, на самом деле, особо-то и знакомы, никогда не общались. Я близко общаюсь с Вовой Минеевым, мы много лет дружим, в сборной по кикбоксингу еще были вместе. С тех пор, когда у них была конфронтация с Володей, конечно, я на стороне Володи. Когда у них был кипиш, к сожалению, нас не было рядом, чтобы поддержать Вову, когда толпой на Вову напали. Конечно, мы все за Вову были. Их история частично закончена, где-то моментами сейчас разговаривают об их профессиональном бое по боксу... Магомед захочет — пускай приезжает, мы всегда рады гостям у себя в городе.
— Если бой по боксу будет, в углу у Владимира ждать тебя?
— Да. Помимо того, что в углу, я буду помогать ему в подготовке.
— Насчет твоих спаррингов с Владимиром — ты рассказывал, что у вас жесткие спарринги были. Бывало, что кто-то с сечками выходил?
— С сечками — нет, но такие побитые мы выходили. Мы постоянно смеялись, шутили, что поспаррингуемся, у него получилось в этот день все хорошо, [и он говорит:] «Вот, я тебя так и так». На следующий день выходит — как дам ему! Кто выпендривается, тот на следующий день сразу получает. Но спарринги хорошие были, достаточно жесткие, плотные. Есть что вспомнить.
— Какой должна быть сумма, чтобы вам устроить бой по кикбоксингу?
— Очень большая сумма должна быть, чтобы заинтересовать и меня, и Владимира. Владимир — мой братишка. Выходить, биться — как-то оно... Мы это обсуждали, кстати. Давным-давно. Сейчас я, говорит, в ММА добьюсь результатов, ты — в боксе, и замутим с тобой бой по боксу, по кикбоксингу. Ну все, говорю, давай, газуй. Но это очень давно было, когда он только в ММА перешел, я только в бокс перешел.
— Условно миллион долларов каждому — достаточно?
— Да, думаю, миллион долларов было бы отлично. Мы могли бы хорошенько зарубиться.
— Есть видео старое, лет 10 ему...
— В Таиланде? Тренера нокаутировал?
— Да, вырубил тренера случайно. Как это было, и чем все закончилось? Видео резко заканчивается.
— (Смеется) Видео закончилось тем, что он пытается прийти в себя, минут через пять он пришел в себя. На следующий день он уже держал лапы, но не мне. Мне уже все, он не брался держать лапы. Получилось так, что он держит лапы и все время говорит two, то есть два удара: two, two. Двойка опять — two. В очередной раз он наводит, говорит two, после первого опускает лапы, а нога уже полетела. Я постарался остановить, но я тогда мощненький был, 100 кг. Я ее вроде останавливаю, но она все равно на излете чуть попала ему. И попала в бороду, поэтому маленько он приземлился. Кто-то думал сначала, что это постанова — какая там постанова? Рухнул, бедолага.
— Это был Tiger Muay Thai?
— Нет, Fairtex.
— А какие Таиланд оставил впечатления?
— Обожаю Таиланд, мне очень там нравится. Фрукты, морепродукты, солнце — вообще классно. Сборы там проводить супер, я и с семьей туда ездил отдыхать, и тренироваться. В общей сложности я шесть раз был в Таиланде.