«Мага кричал: «Русские, вперед!» Я сказал: «Ты подкалываешь?» Алексей Папин: допинг Асбарова, Маваши, Исмаилов

Большое интервью перед боем на РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого российский боксер Алексей Папин встретится с Айзеком Чилембой. В преддверии поединка Папин дал интервью «СЭ» и рассказал о сопернике, ситуации с допингом Сослана Асбарова, конфликте Миши Маваши и Магомеда Исмаилова, а еще о том, как в Таиланде случайно нокаутировал тренера.

«Мне жалко Асбарова как спортсмена»

— Тебе предстоит встретиться со специалистом по россиянам Айзеком Чилембой. Ты как оцениваешь его в целом как боксера?

— В целом хороший, опытный боксер, в прошлом чемпион мира. Действительно опытный парень, который боксировал с опытными соперниками, не раз боксировал за титул чемпиона мира, с тем же самым Сергеем Ковалевым — на кону у них стояло несколько титулов. И самое интересное, что никому из его соперников, даже таких самых бьющих, как Ковалев, Гвоздик, Бивол, не удалось нокаутировать его.

— С кем-то из тех, кто уже бился с Чилембой, созванивался, чтобы получить консультацию по поводу Айзека?

— Мы просматривали его поединки, я его поединки смотрел еще до того, как наш бой анонсировали, когда он боксировал с теми же Биволом, Ковалевым, Власовым. Поэтому это известный для меня боксер, и я понимаю, как он будет боксировать — плюс-минус.

— В каком состоянии ты подходишь к этому бою? Можно ли сказать, что полностью залечил все травмы?

— Я в хорошей форме подхожу к этому бою, травмы меня уже так не беспокоят, как беспокоили до этого. На тот момент просто маленький период с момента операции прошел. Сейчас уже прошло больше времени, я их залечиваю, восстанавливаю, и с каждым днем, с каждым месяцем становится все легче и легче мне. Я могу в полной мере выполнять тренировочные объемы и поставленные тренером задачи.

— У тебя обновился рекорд в BoxRec — после отстранения Сослана Асбарова он стал 16-1. Насколько доволен этим фактом?

— Не могу сказать, что я сильно доволен этим. Мне бы хотелось, чтобы у нас прошел реванш, когда полностью рука восстановлена, чтобы я мог боксировать в полной мере. Это было бы справедливо. И чтобы был чистый спорт, чистый бокс — это максимально важно.

— Ты говорил, что дисквалификация на шесть лет — это, грубо говоря, перебор, что такого не может быть, но на сайте Федерации бокса действительно указан такой срок.

— Такого, что перебор, я не говорил. Я говорил, что это для меня удивительно, что я такого ранее не встречал, не слышал, что на шесть лет дисквалифицируют. Но я думаю, что более компетентен в этом будет мой менеджер, он более подробно может рассказать. Насколько я знаю, там был нарушен не один, а два пункта касаемо допинг-проб. Плюс там, наверное, определенные вещества — градация разная может быть.

— Нет ли сочувствия Асбарову как коллеге из-за долгого срока дисквалификации?

— С одной стороны, да, такое двоякое чувство. Как спортсмена — да, мне, на самом деле, его достаточно жалко, потому что он неплохой боксер. Он мог бы показать определенные результаты, но в тот же момент он же боксировал нечестно, несправедливо.

— Ты знал о допинге Сослана еще до Нового года. Есть понимание, почему эта информация была обнародована только сейчас?

— Никто не имел права озвучивать ее до того, как официальная компания РУСАДА озвучила результаты. Потом отправлялись пробы в Германию на доследование. Это достаточно долгий период, и кто не понимает, пускай пообщается с компетентными людьми, поинтересуется, почитает, узнает, как это происходит. У нас бывало такое, что олимпийцев лишали золотой медали спустя три-четыре года — вскрывали какие-то определенные пробы. А здесь шло расследование, доследование, отправляли на экспертизы. Полгода — не такой большой срок.

Фото Соцсети Алексея Папина

— Тренер Рамазан Исмаилов в интервью Meta Fight высказал такое предположение, я его процитирую: «Это могли быть их фанаты. Просто почитатель искусства Папина, Кудряшова или другого боксера угостил бутылкой воды, дал попить. Зашел в кафе, заказал чай, в него что-то подлили. Я разговаривал с Сосланом. Он сказал, что ничего не принимал». Что ты об этом думаешь?

— Звучит смешно, на самом деле. Мои фанаты — это где, в «Кофемании» они все сидят и подливают в чай? Что за бред?

— По правилам бокса ваш реванш сейчас невозможен, а готов будешь подраться с Асбаровым по правилам кикбоксинга в организации, где нет допинг-контроля?

— Камил Гаджиев говорил, что готов организовать бой нам по кикбоксингу. Посмотрим, время покажет. Сейчас есть определенные цели, задачи в боксе. Конечно же, мне хотелось бы провести бой с Сосланом, мне очень этого хочется. Потому что этот результат, что бой аннулировали... Если кто-то думает, что я этому очень рад — нет, я не могу сказать, что я этому радуюсь. Приятно, что в графе поражение убрали, а так, конечно, хочется бой и показать всем... Все, кто видел мой бой, все видели, что боксировал не я. Даже малая часть меня боксировала — процентов на 20-30.

— Ты говорил, что был вариант сделать двойное гражданство с Сербией. К этому еще можно вернуться? Например, с 2024 года за Сербию выступает борец-классик Александр Комаров.

— Для меня, на самом деле, принципиальная позиция выступать за Россию. Выступать под флагом России и Сербии — это тоже нормально, потому что Сербия для нас — братская страна. Люблю, ценю, уважаю, у меня в Сербии очень много друзей, это наши православные братья, которые всегда нас поддерживают. Если политические элиты еще возмущаются, то сербский народ всегда любит русских и помнит, что русские, когда нужно было, поддержали. Так же они готовы поддержать сейчас. Даже периодически, когда езжу на Донбасс, встречаю там ребят из Сербии, которые приехали добровольцами туда воевать.

«Если Исмаилов хочет меня поддержать — будут рад его видеть на турнире»

— Будет ли тебя секундировать Миша Маваши в поединке против Чилембы?

— Секундировать (смеется). Мишка бывает у меня в углу, но не как секундант, а просто рядышком бывает. Он мне достаточно близок по духу, близко его творчество, которым он занимается, и по многим моментам мы смотрим в одном направлении. Да, у нас есть разное видение на определенные случаи, но в основном мы смотрим в одном направлении.

— Ты улыбнулся насчет «секундировать» — вряд ли он может подсказать какие-то технические моменты. То есть он больше заряжает эмоционально?

— Да, да, он больше где-то рядышком. Я, говорит, все эмоции свои, всю силу, все, что у меня есть, всегда готов отдать. А насчет технических моментов — для этого есть тренер, секундант. И из толпы там слышишь экспертов — где-то кто-то кричит, подсказывает.

— Миша — основатель объединения «Северный человек», которое тебя поддерживает на всех боях. После боя с Асбаровым был такой момент, когда свое недовольство скандированиями северной трибуны высказал Магомед Исмаилов. Ты понимаешь, что именно не нравится Магомеду?

— Вообще не понимаю, что ему не нравится. Мы находимся в России, где 80% населения — русские. Когда в столице России кричат «русские, вперед» и кого-то возмущает — я не знаю, что это. При этом когда Магомед после боя нашего с Асбаровым кричит: «Русские, вперед! Русские, вперед!» Я говорю: «Ты че, подкалываешь?» Он говорит: «Нет, наоборот, молодцы, поддерживают». То есть он вполне нормально тогда отреагировал, но потом какое-то видео вышло.

— То есть у вас такой небольшой диалог тогда состоялся?

— Да. Ну, без эмоций, спокойно.

— У Маваши и Исмаилова друг к другу сильная взаимная неприязнь. А если им устроить спарринг по боксу или кикбоксингу?

— Да не, хорош, какой спарринг? Миша — не боец, не профессиональный спортсмен точнее. Может, он по духу боец, может, готов будет идти до талого, до конца. Но все-таки Магомед — это профессиональный спортсмен. Если мы берем какие-то единоборства, конечно, Михаил не сможет вывезти по ММА, по боксу. Зачем это? Или у нас вся правда направляется только в силу, в спорт, в мордобой? Разве так решается? Сила в правде, а не в физической силе.

— А пригласил бы Магомеда на свой бой против Чилембы? В качестве жеста.

— Да почему нет? Если он хочет прийти, поддержать, я буду только рад его видеть, пускай приходит. Мы с ним, на самом деле, особо-то и знакомы, никогда не общались. Я близко общаюсь с Вовой Минеевым, мы много лет дружим, в сборной по кикбоксингу еще были вместе. С тех пор, когда у них была конфронтация с Володей, конечно, я на стороне Володи. Когда у них был кипиш, к сожалению, нас не было рядом, чтобы поддержать Вову, когда толпой на Вову напали. Конечно, мы все за Вову были. Их история частично закончена, где-то моментами сейчас разговаривают об их профессиональном бое по боксу... Магомед захочет — пускай приезжает, мы всегда рады гостям у себя в городе.

— Если бой по боксу будет, в углу у Владимира ждать тебя?

— Да. Помимо того, что в углу, я буду помогать ему в подготовке.

— Насчет твоих спаррингов с Владимиром — ты рассказывал, что у вас жесткие спарринги были. Бывало, что кто-то с сечками выходил?

— С сечками — нет, но такие побитые мы выходили. Мы постоянно смеялись, шутили, что поспаррингуемся, у него получилось в этот день все хорошо, [и он говорит:] «Вот, я тебя так и так». На следующий день выходит — как дам ему! Кто выпендривается, тот на следующий день сразу получает. Но спарринги хорошие были, достаточно жесткие, плотные. Есть что вспомнить.

— Какой должна быть сумма, чтобы вам устроить бой по кикбоксингу?

— Очень большая сумма должна быть, чтобы заинтересовать и меня, и Владимира. Владимир — мой братишка. Выходить, биться — как-то оно... Мы это обсуждали, кстати. Давным-давно. Сейчас я, говорит, в ММА добьюсь результатов, ты — в боксе, и замутим с тобой бой по боксу, по кикбоксингу. Ну все, говорю, давай, газуй. Но это очень давно было, когда он только в ММА перешел, я только в бокс перешел.

— Условно миллион долларов каждому — достаточно?

— Да, думаю, миллион долларов было бы отлично. Мы могли бы хорошенько зарубиться.

— Есть видео старое, лет 10 ему...

— В Таиланде? Тренера нокаутировал?

— Да, вырубил тренера случайно. Как это было, и чем все закончилось? Видео резко заканчивается.

— (Смеется) Видео закончилось тем, что он пытается прийти в себя, минут через пять он пришел в себя. На следующий день он уже держал лапы, но не мне. Мне уже все, он не брался держать лапы. Получилось так, что он держит лапы и все время говорит two, то есть два удара: two, two. Двойка опять — two. В очередной раз он наводит, говорит two, после первого опускает лапы, а нога уже полетела. Я постарался остановить, но я тогда мощненький был, 100 кг. Я ее вроде останавливаю, но она все равно на излете чуть попала ему. И попала в бороду, поэтому маленько он приземлился. Кто-то думал сначала, что это постанова — какая там постанова? Рухнул, бедолага.

— Это был Tiger Muay Thai?

— Нет, Fairtex.

— А какие Таиланд оставил впечатления?

— Обожаю Таиланд, мне очень там нравится. Фрукты, морепродукты, солнце — вообще классно. Сборы там проводить супер, я и с семьей туда ездил отдыхать, и тренироваться. В общей сложности я шесть раз был в Таиланде.