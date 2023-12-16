Бабанин победил Джонсона, Шульский справился с Гаверном. Как прошел турнир «Бойцовского клуба «РЕН ТВ»

Победитель Тайсона Фьюри завоевал пояс в супертяжелом весе.

Вечером 15 декабря в Челябинске состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин встретился с американцем Кевином Джонсоном в шестираундовом поединке. В со-главном бою Джейсон Гаверн побился с Павлом Шульским по формуле три раунда по две минуты.

Павел Шульский — Джейсон Гаверн

У Шульского, получившего славу благодаря промоушену Top Dog, в 2023 году был лишь один боксерский поединок. В марте Павел единогласным решением судей победил бразильца Данило Сузарта. Также Шульский выступал в «Нашем деле» по правилам бокса в ММА-перчатках, где проиграл Дамилу Шарафутдинову и одолел Давида Бархударяна.

Против 33-летнего Шульского в ринг вышел 46-летний Джейсон Гаверн, американский боксер, чей последний поединок состоялся в сентябре, когда он встретился с Кевином Джонсоном и уступил решением. При этом у Гаверна есть опыт выступлений против соперников совсем другого уровня, нежели Шульский. Гаверн бился с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером — правда, с обоими не дожил даже до середины боя. Зато в поединке с Олегом Маскаевым Джейсон уступил только единогласным решением, а самой большой победой в его карьере можно назвать встречу с Джеймсом Тони, которую Гаверн выиграл решением большинства судей.

В первом раунде Гаверн пошел вперед с ударами в корпус, Шульский же контратаковал джебами в голову. Боксеры много клинчевали, но при средней дистанции больше ударов наносил именно Шульский. Во втором отрезке Павел держал соперника на джебе и делал все, чтобы более габаритный оппонент не сближался, но Гаверн все же находил способы разрывать дистанцию.

В третьем раунде Шульский снова работал активнее — Гаверн выглядел совсем измотанным и беспомощным. Все удары Павла летели в цель, а американец едва стоял на ногах. Судьи единогласно выбрали победителем Шульского — другого исхода тут быть и не могло.

Максим Бабанин — Кевин Джонсон

35-летний Бабанин провел только седьмой поединок в профессиональной карьере. Максим перешел из любителей в профи в 2021 году, а в шести боях четыре раза побеждал досрочно. В любителях Бабанин вошел в историю как один из немногих, кому удавалось победить Тайсона Фьюри. В июле 2007 года россиянин выиграл по очкам в финале чемпионата Европы среди юниоров в Сербии.

Кевин Джонсон провел в профи уже 61-й поединок. 44-летний американец, который уже подал заявление на получение паспорта России, за карьеру бился со многими топовыми боксерами. Он проводил поединки против Виталия Кличко, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, Мануэля Чарра, Энди Руиса-младшего, Тайсона Фьюри и других. За 60 поединков Джонсон оказался в нокауте лишь три раза, причем лишь однажды его удосрочил элитный боксер — Энтони Джошуа во втором раунде. В двух других случаях это сделали Петар Милаш и Мартин Баколе.

С первых секунд боя Бабанин занял центр ринга и прижимал Джонсона к канатам. Американец работал джебом, иногда донося точные удары, а Бабанин выбрасывал разнообразные комбинации и выглядел интереснее. Во втором отрезке Бабанин продолжал перестреливать Джонсона, хотя тот старался не уступать в активности. В третьей трехминутке Джонсон старался отыграть упущенное, но Максим выглядел слишком хорошо — он был быстрее соперника как на ногах, так и в том, что касается ударов.

Бабанин планомерно забирал раунд за раундом, хотя иногда казалось, что Максим близок к тому, чтобы досрочно закончить поединок. Мощные боковые часто долетали до головы Кевина Владимировича, в то время как сам он регулярно рассекал руками воздух. В заключительном раунде Джонсон серьезно потряс Бабанина, пробив точный хук справа. Но россиянин не упал, а в целом все равно выглядел лучше. Все трое судей оценили все шесть раундов в пользу Бабанина — 60:54. Победитель Тайсона Фьюри стал чемпионом «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» в супертяжелом весе.