Минеев против легенды Bellator, Туйнов и Янькова против бойцов из Китая. Чего ждать от турнира в Элисте

Интересные поединки на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вечером 15 сентября в Элисте состоится турнир по профессиональному кикбоксингу «Кубок Лотоса» от «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Владимир Минеев встретится с Рафаэлем Карвальо. В соглавном поединке Владислав Туйнов сразится с китайцем Ли Ху, а в третьем по значимости бою Анастасия Янькова проведет бой против Янь Юйсинь.

Прямая трансляция боев основного карда пройдет на телеканале РЕН ТВ. Эфир начнется в 23.00 по московскому времени. Рассказываем, что еще нужно знать перед просмотром ивента.

Вадим Апсит — Денис Бурматов

Откроет главный кард бой Вадима Апсита и Дениса Бурматова. Апсит — мастер спорта по кикбоксингу, Бурматов — мастер спорта международного класса. Для бойцов поединок станет реваншем — они уже однажды встречались. В том поединке Вадим уступил, но вышел на коротком уведомлении и дал хороший отпор Бурматову.

Денис в последнем поединке уступил Александру Гельвиху. Бой завершился в экстра-раунде, когда секунданты Бурматова отказались от продолжения боя. Апсит ранее одолел Геннадия Макаряна единогласным решением судей.

Анастасия Янькова, Камил Гаджиев и Янь Юйсинь. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь

Янькова по прозвищу Русская Валькирия стала известной благодаря выступлениям в Bellator, где с 2016 по 2018 год девушка провела четыре поединка и выиграла три из них. После поражения от Кейт Джексон единогласным решением судей Янькова приостановила карьеру и сконцентрировалась на работе на телевидении, где вела шоу о единоборствах.

Возвращение Анастасии состоялось в апреле 2023-го. Тогда на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» она встретилась с 17-летней представительницей Турции Суденюр Бостанжи. Бой по правилам кикбоксинга завершился вничью — турчанка оказала Анастасии серьезное сопротивление. Китаянка Янь Юйсинь всего с одним поражением в профессиональной карьере станет еще более жесткой проверкой для Яньковой — после него можно будет делать выводы, вернулась ли Анастасия полноценно или пока не готова к по-настоящему серьезным соперницам.

Владислав Туйнов — Ли Ху

Туйнов по прозвищу Орловский Бриллиант — базовый кикбоксер с обширным резюме. Туйнов выступал в таких топовых организациях, как Glory и Kunlun Fight, но получил популярность благодаря поединкам на голых кулаках в промоушене Top Dog. Последний бой по кикбоксингу Туйнов провел совсем недавно, в июне 2023-го в рамках Кубка стран ШОС, где одолел китайца Хаофен Тана единогласным решением судей.

В Элисте Владиславу предстоит встретиться с Ли Ху по прозвищу Большой Дьявол. Чтобы лучше подготовиться к Туйнову, Ли Ху снялся уже с поединка в Китае. Владислав оценивает соперника высоко, так как все китайские спортсмены, по его мнению, отличаются характером. «Когда ты получаешь в противники спортсменов из Китая, ты знаешь, что будет жесткий и непростой поединок», — сказал Туйнов на пресс-конференции.

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Минеев не выходил в ринг с ноября 2022 года, когда на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по кикбоксингу одолел крупного бразильца Фернандо Родригеса, отправив того в нокаут во втором раунде. А ровно год назад, в сентябре 2022-го, Минеев нокаутировал боснийца Эрко Джуна на турнире в Элисте. К поединку с Карвальо Владимир готовился в Дагестане. Бой пройдет в полутяжелом весе (до 93 кг), поэтому у бойца не будет слишком тяжелой весогонки.

Соперник Минеева большую часть карьеры провел в одном из самых престижных ММА-промоушенов мира, Bellator, где быстро стал звездой. В этой лиге бразилец завоевал пояс в среднем весе и трижды защитил его — это достижение он до сих пор делит с Александром Шлеменко. Титул Карвальо уступил Гегарду Мусаси, после чего последовала череда неудач, и к поединку с Владимиром бразилец подходит с неприятной серией из четырех поражений.