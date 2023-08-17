«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: бой легенд ММА «за 50», Дацик против британского нокаутера, самая высокая женщина-боксер

18 августа в Москве состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где выступят и боец поп-ММА, и самая высокая женщина-боксер, и легенды ММА, и бывший стронгмен, и Вячеслав Дацик.

Екатерина Ковалева vs Луиза Давыдова

Белоруска Ковалева выше россиянки Давыдовой на 26 см. Рост Екатерины — 194 см, Луизы — 168 см. Для Ковалевой это будет дебют в профессиональном боксе. В любителях же она взяла бронзу чемпионата мира-2019 в категории свыше 81 кг. При этом у нее есть опыт спаррингов со звездами ММА. Например, в 2017-м она работала с Мэттом Митрионом (незадолго до его боя с Федором Емельяненко; американец тогда победил нокаутом), а в прошлом году завирусилось видео ее спарринга с топовым бойцом UFC Мерабом Двалишвили. Он, кстати, ровно такого же роста, как и Давыдова. Екатерина и Луиза — ровесницы, обеим по 32, но у россиянки уже 11 профессиональных поединков — 7 побед и 4 поражения.

Андрей Ефимов vs Эдгар Гукасян

Гукасян, вероятно, чаще всех бился на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Но бой с Ушу-Мастером станет для него первым с марта прошлого года, когда в Белоруссии он победил раздельным решением судей Залимхана Дукаева (ака Пулеметчик). Дукаев тогда был очень недоволен решением судей. Он хороший друг Ефимова, они из одной команды, так что противостояние Ушу-Мастера с Гукасяном — вполне принципиальное.

Кевин Джонсон. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кевин Джонсон vs Марк Петровский

У 43-летнего Кевина Джонсона 59 профессиональных боев — 36 побед, 21 поражение, 2 ничьи. Бился с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Энди Руисом, Энтони Джошуа. Проиграл всем из них, но опыт получил колоссальный (нокаутировать из перечисленных боксеров его смог только Джошуа). Теперь Джонсон презентует себя как боксера из России, из Самары. На взвешивание он даже вышел в футболке с изображением Владимира Путина. Его соперником будет чемпион мира-2021 24-летний сибиряк Марк Петровский. Марк уже провел пять профессиональных боев, во всех победил (4 КО) и считается большим фаворитом предстоящего поединка.

Олег Тактаров vs Джефф Монсон

Если Монсон периодически проводит бои, то Тактаров не дрался с 2008 года, когда поймал на рычаг колена Марка Керра. Сейчас Олегу Николаевичу 55 лет, 26 августа исполнится 56, но визуально он выглядит вполне неплохо. Монсон чуть моложе — ему 52. Тактаров еще и актер, так что перед боем артистично задевал Монсона легким трэштоком — то во время кулинарного поединка, то во время битвы взглядов. «Он самый большой хвастун! Хвальбун!» — посмеивался первый российский боец UFC над оппонентом.

Фаворита назвать сложно. Ударка — не конек Тактарова и Монсона (Тактаров — самбист, Монсон — джитсер). Было время, что Олег Николаевич тренировался у Фредди Роуча, но больше 20 лет назад. Монсон же в феврале 2022-го провел бой на голых кулаках с Александром Емельяненко. Проиграл, но превзошел ожидания.

Вячеслав Дацик и Оли Томпсон. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вячеслав Дацик vs Оли Томпсон

Оли Томпсон — бывший стронгмен, участвовавший в том числе в конкурсе «Самый сильный человек». В 29 лет решил попробовать себя в ММА и с 2009-го провел уже 38 боев (22 победы, 16 поражений). Выступал в Bellator, бился с Сергеем Харитоновым в Эмиратах (проиграл нокаутом), а в мае 2023-го прилетел в Россию — чтобы выйти против Алексея Олейника на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Ожидалась легкая победа Олейника, однако Томпсон нокаутировал легендарного бойца уже в первом раунде.

Называть этот бой «месть за Олейника» — это, конечно, глупость. Дацик зайдет в ринг, чтобы взять гонорар, а не мстить. С Олейником его связывают лишь совместные тренировки. Вызывает беспокойство форма Вячеслава: 12 августа он приехал в Серпухов на День физкультурника и провел там два боя: со спортсменом-любителем и со звездой кулачки Александром Севером Севериным. В первом бою Вячеслав смотрелся неважно, а во втором и вовсе проиграл — он остался стоять на ногах, но явно был потрясен. В результате рефери остановил поединок.

Правда, есть информация, что неделю назад Дацик приехал в Серпухов в ужасном физическом состоянии, а сейчас пришел в норму. Так это или нет — узнаем в пятницу. Но соперник у него очень опасный — учитывая мощь Томпсона, а также то, что Слава порой идет вперед без оглядки.