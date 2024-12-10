Папин против Пантеры, а Минаков против Владимировича

Гала-турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

13 декабря в московском спорткомплексе «Мегаспорт» пройдет большой турнир по профессиональному боксу, в ходе которого Алексей Папин, известный российский тяжеловес (до 90,7 кг, 18 побед (17 нокаутом), 1 поражение и 1 бой объявлен несостоявшимся), занимающий по праву место в рейтинговой десятке, будет драться с человеком в мире бокса не случайным. А именно — с американцем Грегом Харди. В главном событии турнира четырехкратный чемпион мира по самбо, а заодно известный боец MMA Виталий Минаков встретится с американским, а ныне к тому же и российским боксером Кевином Владимировичем (так в паспорте) Джонсоном.

Грег Харди, соперник Папина, известен своими умопомрачительными размерами (196 см, под 140 кг весом), успехами в американском футболе и боями по правилам MMA. Кроме того, он представитель прославленного хоккейного клуба «Флорида Пантерз» из Майами. И именно как таковой он бросил вызов Папину, который представляет «какой-то», как сказал Харди, хоккейный клуб «Витязь». Нет-нет, клюшки боксеры, представляющие хоккейные клубы, оставят дома и ими драться не будут. Все пройдет по вполне диетическим правилам бокса.

О подольском клубе «Витязь» Харди, судя по всему, знает мало, но удивительно, что хоть что-то. Если бы я не видел соответствующий клип, то не поверил бы, честное слово. Так, ему известно, что он находится «где-то под Москвой». Ну хорошо, что в России, а не в Канзасе. А то там тоже есть город, основанный русскими эмигрантами, который называется Москоу. Кстати, Харди готов встретиться с любым представителем клуба «Витязь». Хоть с Александром Поветкиным. Наш олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов по боксу тоже прослышал про Харди. Поветкин сказал Папину, что бокс — это «наша территория» и потому он просто обязан выиграть. Вот так: обязан. У Харди на этот счет другое мнение, вот его-то он и будет отстаивать.

На своем счету Харди имеет 13 боев MMA (7 побед, 5 поражений и 1 бой объявлен несостоявшимся). Из ММА он ушел в 2022-м, стал выступать в боксе и в кулачных боях. Четыре поединка выиграл, четыре проиграл. Самую примечательную победу одержал в ноябре 2022-го. Его соперником был Хасим Рахман-младший, сын чемпиона мира в тяжелом весе Хасима Рахмана-старшего, победителя Леннокса Льюиса и чемпиона мира 2001 года. До встречи с Харди Рахман-младший был неплохим тяжеловесом, имевшим в своем послужном списке 12 побед и лишь одно поражение. После боя с Харди Младший решил, что с него хватит бокса, и повесил перчатки на гвоздь. Так что Харди «знает за бокс», как сказал бы по этому поводу Беня Крик.

Обратим на это внимание и пожелаем Алексею Папину победы. Пожелание победы Поветкина очень почетно, но оно ко многому обязывает. Сам он в ринг не выйдет, и Папину предстоит все сделать самому. С таким огромным соперником, как Грег Харди, ему встречаться еще не приходилось. Но на то он и нокаутер. В своем последнем бою он послал на пол доминиканца Феликса Валеру, который до того там не был. Разве что с ознакомительным визитом. Будем надеяться, что Харди ждет та же участь.

Виталий Минаков и Кевин Джонсон (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ»

В главном событии Виталию Минакову предстоит бой с Кевином Владимировичем Джонсоном. Пройдет он по правилам бокса, разумеется.

Видимо, принимая российское гражданство, Кевин хотел показать свою близость к нашему президенту, но не слишком разбирался в именах, а потому назвал себя Владимировичем, а не Владимиром Владимировичем. В самом деле, Кевин Владимир Владимирович Джонсон звучит как-то слегка двусмысленно. Что он, Познер, что ли? Или Маяковский? Нет, так дело не пойдет. Кевин Владимирович — это звучит гордо и, я бы сказал, правильно.

Не обращайте внимания на то, что Минаков — самбист. Бьет он тоже очень хорошо. И бои проводит также по боксерским правилам. Кстати, самый лучший нокаут в жизни я видел в 1990 году, когда на соревнованиях по кикбоксингу дзюдоист отправил на пол мастера спорта по боксу.

По MMA Минаков имеет 22 победы и 2 поражения. Но по сути — ни одного. В последнем бою он повредил палец. Досадная случайность. А перед этим уступил в абсолютно равном бою по очкам. Так что Кевину Владимировичу придется нелегко. Тем более что по габаритам Минаков никак не меньше него. Рост — 188 см, и вес далеко переваливает за сто килограммов.

Что сказать о бое? Он будет очень упорным. Минакову надо не опускать правую руку, чем он иногда грешит, а Владимировичу придется отработать в полную силу. Слава Богу, что удар он держит неплохо. Это ему пригодится. И сам Джонсон бьет весьма неожиданно и крепко. Очень подвижен, легок, что нетипично для тяжеловесов его возраста. Может неожиданно провести бой, «как молодой». Минакову все это будет очень нелегко. На его стороне будет сила, сила и еще раз сила. Но хватит ли ее? Тем более что уходить Джонсон тоже очень умеет, а потом взрываться. В общем, посмотрим, чья возьмет.

Ажиотаж вокруг этого мероприятия так велик, что взвешивание Владимир Хрюнов, один из организаторов программы боев, решил впервые провести во время баскетбольного матча ЦСКА — «Енисей» на арене «Мегаспорт».