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В пятницу, 20 сентября, на российский рынок кулачных боев врывается новый игрок — «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В столичном клубе Base в главном событии вечера боксер-тяжеловес из Санкт-Петербурга Сергей Кузьмин встретится в ринге с гигантом из Америки Деандре Севейджом. Для обоих спортсменов этот поединок станет дебютом в кулачке и пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты. В целом в главном карде зрители увидят противостояние России против США. В первых трех поединках отстаивать честь РФ выйдут топовые кулачники из лиги Top Dog, известной своими жесточайшими и кровавыми боями в сене.
Поединки тяжеловесов в редких случаях бывают скучными, в кулачке же это практически невозможно, особенно когда выступает Сергей Кузьмин, за плечами которого 14 побед нокаутами в 19 победных противостояниях по профессиональному боксу при двух поражениях. 37-летний Кузьмин не боится пробовать себя в кулачке, а его появление в новой дисциплине можно назвать промоутерской удачей. Фактурный россиянин обладает динамитом в обеих руках и умеет вовремя сокращать дистанцию. Его выступление на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» никого не оставит равнодушным.
Соперник Кузьмина — 33-летний Деандре Севейдж, бывший член национальной сборной США, четвертьфиналист национального олимпийского отбора. В профессиональной карьере в боксе одержал 6 побед и потерпел 1 поражение — от Дмитрия Кудряшова в марте этого года. Перед поединком с Кузьминым заявил о своем желании стать гражданином России. Как и Кузьмин, впервые себя попробует в кулачке. На пресс-конференции перед предстоящим боем американец обещал зрителям, что они впервые увидят, как падает Кузьмин.
Бои Олега Фомичева по прозвищу Фомич никого не оставляют равнодушными. Опытный боксер-любитель из Волгограда стремительно ворвался в кулачку и стал чемпионом Top Dog в весовой категории до 94 кг. На счету 26-летнего Фомичева 9 побед при 1 поражении. Лишь в последнем его поединке в кулачке была прервана его легендарная победная серия, когда он встретился с чемпионом промоушена «Наше Дело» Мурадом Чемпионом Халидовым. Зрители РЕН ТВ помнят Фомичева по выступлению на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» в апреле этого года. Тогда Фомич в противостоянии по боксу нокаутировал фактурного белоруса Николая Данилова.
Для 39-летнего Морроу бой с Фомичевым станет вторым за карьеру на территории России. Ранее американец на турнире Hardcore FC встречался с бывшим российским бойцом UFC Константином Ерохиным. Тогда Ерохин досрочно остановил Морроу. Врачам после боя пришлось наложить 10 швов после страшной сечки. На пресс-конференции перед боем с Фомичевым Морроу сообщил, что Ерохин сломан ему орбитальную кость, и отметил зрелищный стиль ведения боя у русских. Согласно Sherdog, у Морроу по прозвищу Разрушитель в ММА 24 победы, 22 поражения и 1 ничья.
28-летний Каложоков в настоящий момент является, пожалуй, лучшим кулачным бойцом России. В активе спортсмена из Кабардино-Балкарской Республики 10 побед и ноль поражений, и все они одержаны в Top Dog. Также ему принадлежит чемпионский перстень Top Dog в легком весе.
29-летний Пасторе — профессиональный боец ММА из Нью-Джерси с рекордом 4-3. В последнее время живет и тренируется в Таиланде, где он не только оттачивает бойцовские навыки, но и практикует русский язык, общаясь с российскими бойцами. За его плечами опыт выступлений в любительских ММА, а также в бирманском боксе, где победу можно одержать только за счет нокаута. Боец уверен, что ему хватит навыков остановить непобежденного российского кулачника.
Трансляция главного карда в 22.30 на телеканале РЕН ТВ начнется с поединка любимца публики Top Dog Игоря Ионова по прозвищу Имеля. Русская звезда кулачных боев поприветствует в рейдже (гибрид клетки и ринга. — Прим. «Известия») бразильского ветерана UFC Алекса Ковбоя Оливейру.
31-летний Имеля (он же еще и Пивозавр) — неплохой боксер-любитель из Майкопа. Имеет звание мастера спорта России по боксу и статус серебряного призера чемпионата страны среди молодежи. Боксер прославился своей харизмой, усами, а также выступлениями в лиге Top Dog, где одержал 5 побед (3 нокаутами, 2 решениями) и потерпел 1 поражение — от действующего чемпиона Top Dog в весовой категории до 94 килограмм Олега Фомичева. Имеля умеет выводить своих соперников из равновесия, мастерски используя трешток без личных оскорблений и мата.
36-летний Оливейра впервые выступит в роли кулачного бойца. Карьера бразильского ветерана в ММА богата: согласно Sherdog, 25 побед, 16 поражений, 1 ничья и 2 поединка, признанные несостоявшимся. В сильнейшей лиге мира UFC Оливейра провел 22 боя, одержав победу в 11 из них. В боях встречался с такими бойцами, как Гильберт Бернс, Дональд Серроне, Карлос Кондит, Шавкат Рахмонов, Майк Перри. Сейчас идет на серии из двух поражений — от Александра Шлеменко и Александра Грозина.