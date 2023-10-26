Младший брат Федора, возвращение Чурчаева и супербой Дацика. За кем следить на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Самые интересные поединки на турнире 27 октября.

Вечером 27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретится с Петром Романкевичем. В соглавном поединке Шовхал Чурчаев подерется с Шамилем Галимовым. Прямая трансляция боев основного карда пройдет на телеканале РЕН ТВ. Эфир начнется в 23.00 по московскому времени. Рассказываем, что еще нужно знать перед просмотром ивента.

Иван Емельяненко — Юрий Рябой

Самый младший из братьев с легендарной фамилией проведет второй поединок в клетке «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В первом бою после долгого отсутствия в сфере единоборств Иван Емельяненко в близком бою одолел дзюдоиста Алексея Леденева. Бой прошел по формуле три раунда по три минуты и завершился единогласной победой Ивана.

Новый соперник Емельяненко-младшего — Юрий Рябой, который в последнее время выступает в поп-ММА. Рябой чередует победы и поражения, но при этом успевает побеждать таких знаменитых и крепких парней, как Алексей Махно. В последнем бою боец по прозвищу Ассириец уступил Ильясу Якубову, который также должен был выступить 27 октября.

Иван Емельяненко, Вячеслав Василевский, Шамиль Галимов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вячеслав Василевский — Максим Федоров

Именно против Вячеслава Василевского и должен был провести бой Якубов, но неожиданно загремел за решетку. На замену Ильясу вышел знаменитый боец на голых кулаках Макс ВДВ: он выступал в легендарной «Стрелке» и в Top Dog. Последний бой Федоров провел по правилам бокса против Ислама Жангоразова и уступил решением судей.

Василевский давно не скрывает, что ММА для него отошли на второй план. Один из самых известных средневесов России окунулся в актерскую карьеру, а к бойцовской стал относиться скорее как к хобби. Последний поединок Вячеслава состоялся 10 мая против Шамиля Рамазанова по правилам бокса. Василевский победил единогласным решением судей

Шамиль Галимов и Шовхал Чурчаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шовхал Чурчаев — Шамиль Галимов

Чурчаев получил третью возможность приехать и провести наконец бой, а не сорвать его, как два раза за последние четыре месяца. В июле Чурчаев в последний момент не вошел в клетку на бой против Персидского Дагестанца, а в сентябре устроил массовую драку в ТЦ, сломал руку и из-за этого сорвал собственный бой против Артема Рофаля.

Все еще есть риск, что не состоится и встреча с Галимовым. Сначала 21 октября в Абу-Даби Чурчаев напал на бойца UFC Пауло Косту — в интернете ходили слухи, что он снова травмировал руку. А на церемонию взвешивания Чурчаев опоздал на несколько часов — в итоге все же появился и рассказал журналистам, что планирует выходить на бой с травмами руки и ноги.

Последний поединок Шовхала состоялся в декабре 2022-го против Тимурлана Пирматова. Тогда Чурчаев победил решением судей. Бой с Галимовым станет реваншем: перед Пирматовым в октябре 2022-го Шовхал уже побеждал Шамиля раздельным решением судей.