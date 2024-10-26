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Сегодня, 11:15

Кудряшов вырубил бразильца в свой день рождения! Родригес дожил до третьего раунда

Кудряшов побидил бразильца Родригеса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Отдел единоборств «СЭ»
Дмитрий Кудряшов (слева) и Фернандо Родригес.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Дмитрий не изменяет себе.

Вечером 25 октября в Москве прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному боксу, в главном событии которого россиянин Дмитрий Кудряшов встретился с бразильским бойцом ММА Фернандо Родригесом. Поединок проходил по формуле «шесть раундов по три минуты».

Для Кудряшова поединок с Родригесом стал вторым в этом году. Ранее, весной, он отправил в нокаут аргентинца Даниэля Робутти в первом раунде. Перед боем с бразильцем в его боксерской карьере значились 32 боя, из которых Дмитрий выиграл 26, и лишь одна из этих побед не завершилась нокаутом. Российский спортсмен также был претендентом на титул регулярного чемпиона мира WBA и чемпионом по версиям WBC Silver и WBA International.

Дмитрий Кудряшов (слева) и&nbsp;Фернандо Родригес. Кудряшов нокаутировал Родригеса, Василевский победил Тибау. Онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Родригес уже неоднократно встречался с бойцами из России. На его счету шесть поединков с российскими спортсменами, но ни в одном из них он не одержал победу. Бразилец был нокаутирован Кириллом Корниловым, Сергеем Харитоновым, Владимиром Минеевым и Хадисом Ибрагимовым. Бой с Олейником завершился победой Алексея удушающим приемом, а Сергей Билостенный одержал победу раздельным решением судей. Большая часть этих встреч состоялась по правилам ММА, однако бои с Харитоновым и Минеевым прошли по правилам кикбоксинга.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Главная интрига поединка Кудряшова с Родригесом — сможет ли Дмитрий побить собственный рекорд по быстроте нокаута, составляющий 22 секунды? Соперник для этого был подходящий, но так молниеносно все закончить не получилось. В первом и втором раундах Родригес клинчевал Кудряшова и выбрасывал корявые удары — Дмитрию не удавалось подловить соперника.

Зато в третьем раунде Кудряшов сначала уронил Родригеса джебом, а спустя какие-то секунды вырубил размашистым правым оверхендом. Фернандо упал и подняться уже не смог: рефери Андрей Курнявка остановил поединок.

Кудряшов не только одержал еще одну победу, но и сделал себе отличный подарок: 26 октября боксер отпраздновал день рождения — ему исполнилось 39 лет. Заканчивать карьеру Дмитрий пока не планирует и готов драться с теми, с кем предложат. Возможно, промоутеры организуют Кудряшову реванш с Вагабом Вагабовым — первый бой завершился победой Дмитрия за 45 секунд.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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