Кудряшов против огромного бразильца, Василевский против ветерана UFC. Чего ждать от турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В мейн-карде зрителей ждут четыре интересных поединка.

Вечером 25 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному боксу. В главном событии Дмитрий Кудряшов встретится с бразильцем Фернандо Родригесом, а в соглавном бою Вячеслав Василевский сойдется с Глейсоном Тибау. Рассказываем обо всех участниках главного карда в преддверии турнира.

Давид Суров — Светослав Тетерин

Суров и Тетерин уже довольно известны в любительском боксе. Оба — члены сборной России, а на недавнем чемпионате России они боксировали в финале, победу одержал 19-летний Суров.

В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» спортсмены встретятся в финальном поединке «Гран-при». В полуфинальной стадии Суров прошел известного бойца на голых кулаках и боксера Германа Скобенко, а Тетерин оказался сильнее финалиста чемпионата Европы среди 19-22 лет Сергея Манжуева.

Артем Сусленков — Кристиан Хаммер

Кристиан Хаммер — известный немецкий боксер, который на протяжении карьеры встречался со многими звездами. 37-летний Хаммер бился с Кевином Джонсоном, победив решением большинства судей, с Тайсоном Фьюри, которому уступил досрочно в восьмом раунде, с Александром Поветкиным (поражение единогласным решением), а также с Фрэнком Санчесом, Джо Джойсом и Диллианом Уайтом (всем троим Хаммер уступил).

29-летний Сусленков пока не проигрывал в профессиональной карьере. Семь побед Артема из десяти не продлились всю дистанцию, а предыдущим его оппонентом был бельгиец Билал Лаггун, который не смог продолжить поединок после второго раунда. Несмотря на рекорд без поражений, очевидно, что опытный Хаммер станет самой серьезной проверкой Сусленкова в данный момент.

Бойцы ММА Фернандо Родригес (слева) и Глейсон Тибау. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вячеслав Василевский — Глейсон Тибау

В соглавном поединке вечера встретятся две легенды ММА. Вячеслав Василевский провел 45 поединков только по смешанным единоборствам, а предыдущий его бой прошел по боксу в ММА-перчатках против Владислава Ковалева. Раздельным решением судей победил Василевский, но вскоре бойцов ожидает реванш. Ранее Вячеслав бился с такими соперниками, как Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов, Богдан Гуськов, Альберт Дураев и Рамазан Эмеев, а теперь он выступит в классическом боксе против ветерана UFC.

Глейсон Тибау российским болельщикам известен благодаря поединкам против Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Первому он устроил самый тяжелый бой в карьере: не позволил ни разу провести тейкдаун и умудрился сам один раз успешно пройти в ноги. О справедливости результата в том поединке спорят до сих пор. Исламу Махачеву Тибау проиграл нокаутом на первой минуте — нынешний чемпион выиграл благодаря подсказкам Хабиба из угла. Всего в UFC бразилец провел 28 боев, выиграв 16 из них. Бой Василевского с Тибау пройдет по формуле «четыре раунда по три минуты».

Дмитрий Кудряшов — Фернандо Родригес

Для Кудряшова бой против бойца ММА Родригеса станет вторым за год — весной он в первом раунде нокаутировал аргентинца Даниэля Робутти. Всего в боксерской карьере Дмитрия 32 боя, в 26 из которых он победил, и лишь один из успешных поединков не закончился нокаутом. 38-летний Кудряшов был претендентом на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, а также чемпионом по версиям WBC Silver и WBA International.

Родригес не раз встречался с российскими бойцами. У бразильца было шесть поединков с россиянами, и ни разу ему не удалось победить. Фернандо был нокаутирован Кириллом Корниловым, Сергеем Харитоновым, Владимиром Минеевым, Хадисом Ибрагимовым. Бой с Алексеем Олейником закончился победой Удава удушающим приемом, а Сергей Билостенный одолел бразильца раздельным решением судей. Большинство поединков проходили по ММА, но Харитонову и Минееву Фернандо уступил по правилам кикбоксинга. Теперь у него новый вызов — бой с Кудряшовым по боксу пройдет по формуле «шесть раундов по три минуты».