Вчера вечером в Балашихе в ледовом дворце состоялся большой боксерский турнир, в ходе которого Алексей Папин нокаутировал Айзека Чилембу, а Вячеслав Дацик проиграл Шону Тернеру — но тот еле дотянул до финального гонга.

Все пути ведут в Балашиху

Вообще-то все пути ведут, как известно, в Рим. Или, в крайнем случае, в Жмеринку, но вчера они вели в Балашиху.

Кто не был там, тот многого не видел. Нет, в зале было где яблоку упасть. Было. Но давно я не видел, чтобы боксерский турнир привлекал подобное внимание. Я никак не мог поставить машину. И поэтому чуть-чуть задержался. Когда наконец это произошло и я вылез из машины, сразу же бросилось в глаза обилие «боксерских» физиономий. А ведь до Ледового дворца было еще идти.

Собирались люди толпами. Собирались с какой-то атрибутикой и одним на всех взглядом, устремленным куда-то вдаль. Когда я вошел в зал, я наконец увидел, куда они смотрели — на ринг, где в тот момент были не боксеры (была пауза между раундами), а девушки с минимумом одежды и рожденные глубоко в XXI веке. То немногое, что на них все-таки было надето, всячески подчеркивало их формы, в отличие от современных уличных нарядов, дизайнеры которых, по всей видимости, думали, как скрыть от прилетевшего на нашу землю инопланетянина, что у нас на планете есть красивые ноги и есть кому их показать. И они показывали. К всеобщему удовольствию огромного зала, большая часть которого располагалась прямо на льду, покрытом различными тканями. В зале было прохладно, но не скользко.

Было много народу, среди которого выделялись две группы болельщиков, сидевших отдельно от остальных, с огромными знаменами, волынками и бесконечными речевками, которые они горланили на весь зал. Что они кричали? Я не помню. Помню только «Один за всех, все за одного», песню из «Бременских музыкантов» и, наконец, «Во поле береза стояла», сыгранную почему-то на ирландской волынке. Неплохой интернационал. В общем, вся мировая культура дружно шагала и растворялась вдали.

Тем временем на ринге, расположившемся в центре большого зала, шло свое действо.

Бой Романа Андреева и Терелла Бостика. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Бойцы

После обязательных разогревочных боев, в ходе которых малоизвестные бойцы с жаром выясняли отношения, наконец подтянулись главные участники.

Первыми на ринг вышли Роман Андреев и американец Терелл Бостик, весовая категория до 63,5 кг. Андреева я, кстати, видел, когда выходил из зала и оказался в закрытых для рядового зрителя рабочих помещениях. Что сказать? Он был спокоен как удав. Словно кому-то другому предстояло сегодня что-то доказывать Бостику.

На ринге в этом бою все стало ясно еще в первом раунде. Впрочем, все, да не все. Первый увесистый удар был за Андреевым — левый боковой. Бостик от него пошатнулся, но свое дело как-то продолжил. Он показался мне тогда хлипким, но это оказалось «преждевременное суждение». Тем не менее Андреев медленно, но верно продолжал начатое дело и, к удовольствию зрителей, окучивал его ударами, но Бостик не сдавался. Он сменил стойку, что оказалось несколько неожиданным для Романа. Но ненадолго. Еще у Бостика оказался неплохой правый кросс и сносные боковые. Но в целом он производил впечатление довольно типичного заокеанского бойца, который сначала в бою учится боксировать, а потом узнает, как это делать.

Под конец первого раунда Бостик пропустил от Андреева левый апперкот по печени, и казалось, что он сейчас ляжет. Казалось-то казалось, но Бостик передумал и достоял раунд до конца. Многие подумали, что это ненадолго. Признаться, подумал и я (хорошо так за «многими» прятать свое мнение, оказавшееся неправильным). Но за все оставшиеся до конца шестираундового боя время он ни разу не попал в такую ситуацию. Вообще, сражался он неплохо и, хотя однозначно проигрывал, довел бой до конца. Победил Роман Андреев, для которого это была уже 26 победа при всего одном поражении.

Следующими на ринг поднялись наш «младший» (до 90,7 кг) тяжеловес Алексей Папин и его противник, хорошо нам известный малавиец Айзек Чилемба, который нашел «боксерскую родину» в нашей стране. Он провел в России массу боев, начиная со встречи с тогда владевшим титулами WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым в 2016 году. Чилемба тогда удивил всех тем, что продержался до финального гонга. С тех пор он провел у нас чуть ли не половину боев. Проигрывал, сводил вничью, но всегда уходил с ринга своими ногами. Ему, наверное, казалось, что так будет и в этот раз. Но Алексею Папину, на чилембину беду, так не казалось.

Алексей Папин. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Первый раунд прошел в относительно равной борьбе. Единственное, что бросалось в глаза, это то, что Чилемба для первого тяжелого веса был жидковат. Накануне на взвешивании он потянул всего 83,6 кг. Больше, чем лимит полутяжелого веса (до 79,4 кг), но далеко до лимита первого тяжелого (до 90,7 кг). Но Чилембе это, похоже, не мешало. Папин же спокойно боксировал и, как мне казалось, ждал своего часа.

Он наступил во втором раунде. В обмене Папин достал Чилембу правым кроссом, показавшимся не очень сильным, но африканец «поплыл». Тут же последовала еще одна многоударная серия, завершившаяся левым боковым, и Чилемба упал! Упал! Причем так, что было видно, что встать он не успеет! И не успел! Для Алексея Папина это была уже семнадцатая победа при одном поражении и одном бое, признанном несостоявшимся.

Малюта Скуратов

Ну и, наконец, последний «штрих» для турнира в Балашихе. Малюта Скуратов собственной персоной. Не знаю, для кого как, но для меня тяжеловес Вячеслав Дацик всегда ассоциировался с неумолимым подданным Ивана Грозного. Кажется, он тоже был рыжим. Всклокоченная борода этого самого цвета давно стала отличительной чертой Дацика.

Шон Тернер в нокдауне. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Когда-то я сказал промоутеру Владимиру Хрюнову, устроившему сегодняшние бои, что турниры в России делятся на те, в которых принимает участие Дацик, и те, в которых он участия не принимает. Сегодняшний турнир относился к первой привилегированной категории. Дацик участие принимал. Ему предстояло скрестить перчатки с ирландцем Шоном Тернером, который грозился научить его боксу.

Шон Тернер с кубком победителя. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Ну что сказать? Бой ирландец выиграл. Он хорошо встречал Дацика с обеих рук. Попадал справа. Тернер из раза в раз бил правый апперкот, стремясь «завалить» Дацика. После матча Тернер что-то говорил про свою сломанную руку еще перед этим боем. Не знаю, не знаю. Четвертый заключительный раунд прошел в одну калитку. Тернер устал, а озверевший Дацик наступал. Три раунда он, может быть, и проиграл, но это его мало смущало. В какой-то момент, воспользовавшись ситуацией, обессиленный Тернер опустился на пол (нокдаун ему не стали считать), а Дацик ударил его ногой! Смотрелось жутко, но на самом деле Дацик только играл Дацика. Удар был несильный. Рефери сделал ему замечание, и продолжили дальше.

У меня был только один вопрос: дотянет до финального гонга Тернер или нет. Тернер дотянул, но потом его долго рвало в углу. Странное поведение для человека, у которого сломана рука. В общем, на победителя он был мало похож, но он победил! Зал неистовствовал. Дацик, находившийся в оптимальной форме, требовал провести еще один четырехраундовый поединок, а потом еще один... но поезд уже ушел. Победил Тернер, но Дацик, безусловно, сделал бой.