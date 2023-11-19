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Минеев без труда победил Штыркова по правилам кикбоксинга. Теперь бойцов ждет реванш по ММА

Минеев победил Штыркова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи
Отдел единоборств «СЭ»
Минеев победил Штыркова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Фото Эдуард Корниленко, Известия
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До нокаута не дошло.

Вечером 18 ноября в Сочи состоялся турнир «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном событии которого Владимир Минеев встретился с Иваном Штырковым.

Минеев и Штырков хорошо известны поклонникам ММА, а в кикбоксинге зарекомендовал себя только один из них. В этом виде единоборств Минеев выступал как в любителях, так и в профессионалах: он становился чемпионом Европы и серебряным призером ЧМ по версии WAKO, чемпионом мира по версии WAKO Pro, WKA и WKN, а также победителем ЧЕ по версии WBKF. В последнем поединке Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде.

Иван Штырков&nbsp;&mdash; Владимир Минеев. Минеев победил Штыркова решением судей. Онлайн-трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Штырков — базовый самбист, и с кикбоксингом он познакомился совсем недавно, когда встретился с Петром Романкевичем. Штырков был андердогом, но неожиданно победил решением судей по итогам дополнительного раунда. А вот последнее выступление Ивана прошло в профессиональном боксе и завершилось неудачно: он уступил Константину Ерохину нокаутом в первом раунде, но на планы провести бой с Минеевым это не повлияло.

В первом раунде бойцы не торопились брать на себя инициативу. В течение стартовых полутора минут Владимир отметился джебом, а Иван — парой лоу-киков. В середине отрезка соперники освоились, стали работать активнее, но все равно обходились без риска. При этом если малоопытный Штырков, вероятно, серьезно выкладывался, то Минеев первый раунд воспринимал скорее как разогрев — так было и в его поединке против Рафаэля Карвальо.

После перерыва Штырков пошел вперед, а Минеев сразу ответил. Соперники устроили жесткий обмен, в котором Владимир выглядел опаснее за счет умелой работы ног: у него отлично залетали фронт-кики в корпус, которые Волжанин выбрасывал и в первом раунде. За минуту до гонга Минеев начал активно прессинговать Штыркова — он бил так много и часто, что Иван не поспевал за соперником и выглядел растерянно.

При этом заканчивать бой Минеев не спешил. На один нокаутирующий удар он заряжен будто не был. Бой дошел до третьего раунда — вряд ли кто-то сомневался, что первые два забрал более профессиональный кикбоксер. В третьем раунде Владимир работал не менее активно, но Штырков старался не проседать и отвечать на каждый удар соперника. В одном из эпизодов бойцы даже синхронно выкинули удары летящим коленом. При этом у Минеева, в отличие от Ивана, урона на лице было больше: уже в середине третьего отрезка над бровью появилось рассечение. Бойцы довели поединок до финального гонга — экстра-раунд здесь был бы неуместен, хотя решения судей ждали долго.

Судьи единогласно отдали победу Владимиру Минееву — 30:29, 30:27, 30:27. Теперь бойцов ждет реванш по правилам ММА — он, вероятно, состоится через год на турнире RCC, и в этом поединке у Штыркова будет намного больше шансов и возможностей победить.

Владимир Минеев
Иван Штырков
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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