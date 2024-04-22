26 апреля Дмитрий Кудряшов проведет бой с Даниэлем Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Вероятность того, что бой продлится все 6 раундов, крайне мала.

Для Кудряшова поединок с аргентинцем Робутти (11-6) станет вторым менее чем за два месяца. 2 марта в Губкине (Белгородская область) Кудряшов в шестом раунде нокаутировал Деандре Севейджа (4-1) — причем дрался с порванным бицепсом.

Поединок с Севейджем не был включен в статистику Кудряшова на сайте Boxreс, так что официально у Дмитрия 32 боя — 26 побед, 6 поражений. 25 поединков он выиграл нокаутом, что делает его едва ли не самым грозным панчером в истории российского профессионального бокса.

Самое время вспомнить яркие нокауты в карьере Русской Кувалды.

5. Дмитрий Кудряшов — Вагаб Вагабов (Россия) — КО, 1-й раунд, 0:45. 11 июня 2022 года

Начнем с самого громкого боя Кудряшова, если учитывать шумиху вокруг — в соцсетях, на YouTube. Вагаб Вагабов, хоть практически не выступал в профессиональном боксе, считался фаворитом. Кудряшов же виделся боксером на сходе, которому в этом спорте уже ничего не нужно. Однако Дмитрий выиграл бой буквально двумя ударами. Вагаб сразу взвинтил темп, ринулся вперед. Кудряшов же дважды махнул по воздуху. Но когда попал левым боковым в контратаке — Вагабов упал. Нокдаун. Поединок продолжился, Дмитрий ударил в область уха — и Вагабов упал снова. Нокаут.

4. Дмитрий Кудряшов — Оланреваджу Дуродола (Нигерия) — ТКО, 5-й раунд, 2:17. 3 июня 2017 года

Далеко не самый яркий нокаут, но тут важно учитывать, что происходило в бою до финиша плюс насколько принципиальным этот бой был для Дмитрия, ведь в их первом поединке, в ноябре 2015-го, он проиграл техническим нокаутом. В четвертом раунде реванша Кудряшов пошел в лихую атаку и размашистым левым боковым уронил Дуродолу. Нигериец выглядел так, будто ему очень плохо, и все же встал на ноги. Добить до гонга у Кудряшова не получилось. Развязка наступила в пятом раунде: сначала Дмитрий усадил оппонента на пятую точку левым встречным, а затем — тоже хуком слева — отбросил уже изрядно избитого Дуродолу в угол ринга, после чего рефери остановил поединок.

3. Дмитрий Кудряшов — Франсиско Паласиос (Пуэрто-Рико) — КО, 1-й раунд, 0:52. 10 апреля 2015 года У Паласиоса перед боем было 23 победы и два поражения — причем от топа дивизиона, Кшиштофа Влодарчика. Так что ожидался упорный бой. Однако Кудряшов нокаутировал пуэрториканца быстрее чем за минуту. Дмитрий работал в своем стиле: прощупал корпус соперника, а затем выбросил коронный левый хук — и Паласиос рухнул в глубокий КО. 2. Дмитрий Кудряшов — Хуан Карлос Гомес (Куба) — КО, 1-й раунд, 0:22. 28 ноября 2014 года

Бой, который принес Кудряшову если не славу, то боксерскую популярность. Хуану Карлосу Гомесу был уже 41 год, но в Москву он приехал с рекордом 55-3, с победами над Оливером Макколом и Денисом Бахтовым за плечами. Даже с Виталием Кличко бился — в 2009-м за пояс WBC в тяжелом весе (проиграл техническим нокаутом). Однако Кудряшов сложил кубинца за 20 секунд. Выбросил четыре правых прямых в корпус — и сразил двойкой. Больше Гомес в ринг не выходил, а Кудряшов взял пояс WBA International в категории до 90,7 кг.

1. Дмитрий Кудряшов — Сантандер Сильгадо (Колумбия) — КО, 1-й раунд, 1:38. 3 декабря 2016 года

У Сильгадо к тому моменту уже была насыщенная карьера. Он провел 30 профессиональных боев (27-3), бился за пояс WBA в полутяжелом весе с Денисом Лебедевым. Лебедеву он проиграл — нокаутом в четвертом раунде. Кудряшов же, голодный до побед после поражения от Оланреваджу Дуродолы, расправился с колумбийцем уже в середине первого раунда. Сначала он поджал Сильгадо к канатам и впечатал в челюсть левый хук. Сантандер упал, но все же нашел в себе силы подняться. Зря он это сделал: в следующей атаке Кудряшов нанес отвлекающий удар в корпус, а потом — снова левый хук, мощнейший. Сильгадо упал без сознания, вытянув руки. Тогда Дмитрий стал чемпионом WBC Silver в первом тяжелом весе.