«Выиграю у Кудряшова за счет сильного удара». Что говорили на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Вячеслав Василевский против Глейсона Тибау, Дмитрий Кудряшов против Фернандо Родригеса.

Вечером 25 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам бокса, в главном событии которого Дмитрий Кудряшов встретится с Фернандо Родригесом. В соглавном бою Вячеслав Василевский сразится с Глейсоном Тибау. В преддверии турнира состоялась пресс-конференция, на которой будущие соперники встретились лицом к лицу и поговорили.

Ведущий: — Много было, конечно, соблазнов начать ваш бой раскручивать, вспоминая историю Тибау с Хабибом — про то, что, если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу. Но я знаю, что ты очень негативно отреагировал на такие попытки. Почему?

Василевский: — Ну а при чем здесь самбо, причем здесь джиу-джитсу, при чем здесь Хабиб в принципе? Потому что они дрались по ММА, самбо тоже ближе к ММА, джиу-джитсу тоже ближе к смешанным единоборствам. А здесь у нас вообще другая история, боксерская, поэтому зачем приплетать то, что было раньше, было и прошло? Сейчас у нас есть Тибау, есть Василевский, есть бокс и «Бойцовский клуб РЕН ТВ», вот и все.

Ведущий: — Как свои навыки боксера оценишь? И вообще насколько тебе органично находиться в квадрате ринга?

Василевский: — Вообще почему-то, несмотря на то что я базовый дзюдоист, мне всегда очень надо боксировать. Я в ММА никогда не любил бить ногами. За все мои 50 профессиональных боев в ММА, наверное, на пальцах одной руки можно посчитать, сколько раз я ударил ногой. То есть я практически этого не делал. То есть я всегда очень любил боксировать и применять навыки дзюдо и боевого самбо. Поэтому сейчас борьбы нет, и в принципе бороться мне, честно сказать, надоело, потому что делаю это с раннего возраста. И вот полностью переключился на бокс. Боксировать мне очень нравится, нравится тренироваться по боксу, нравятся люди, с которыми я работаю, место, где я тренируюсь, это «Прогресс бокса Москва», тренер Юсуп Магомедбеков, Али Пидуриев. То есть я работаю с ними, наверное, благодаря им тоже открылось второе свежее дыхание в моей спортивной карьере. Мне опять очень интересно выступать и готовиться. Был небольшой спад пару лет, а сейчас в боксе я как будто новичок, и мне хочется постигать, хочется учиться. Я понимаю, что здесь еще многое что предстоит узнать нового и есть куда расти. Поэтому для меня эта история боксерская очень вдохновляющая.

Ведущий: — В парах стоишь там с известными ребятами? Если да, насколько сильно прилетает?

Василевский: — Да, вот с Сосланом Коброй [Асбаровым] недавно стоял, с Даудом Стхански стоял, еще со многими членами сборной команды России по боксу. Прилетает по-разному, бывает и сильно. Но в принципе мне всю жизнь прилетало откуда-то. Я с боксером работал и когда по ММА выступал. Поэтому мне в принципе не привыкать. Но зато большая польза от этого идет. И, возможно, те сильные удары от этих профессиональных боксеров, которые я пропускаю в «Центре прогресса бокса», потом не будут прилетать мне на «Бойцовском клубе РЕН ТВ», например.

Ведущий: — Расскажи, пожалуйста, о том звонке, который тебе поступил с предложением подраться с Глейсоном Тибау, о своих эмоциях. Долго ли думал вообще над этим предложением и с каким настроением ты его встретил?

Василевский: — Мне сначала был не звонок, мне вообще пришло сообщение, и соперник там был Сергей, по-моему, Кратос. Это российский кулачник. Предложение было подраться с ним шесть раундов. И я тоже согласился, сказал, что сейчас посовещаюсь с организацией, где я буду выступать через месяц, если они дадут мне добро, потому что контракт уже подписан, то я готов. То есть они дали мне добро, я сказал, что готов, и вот пока этот весь диалог шел, они сказали, что соперник поменялся, и это будет легенда ММА Глейсон Тибау, и будет не шесть раундов, а четыре. Вот, ну и все, и они выслали контракт, я его сразу подписал, то есть раздумий, в общем-то, не было никаких. Что касается эмоций, мне было очень приятно, когда я увидел это имя, потому что я знал его, наблюдал за ним. Даже когда лет шесть назад мы ездили в Америку, я тренировался в American Top Team, я с ним фотографировался. Я ему показывал эту фотографию, то есть я к нему подходил как к легенде ММА. И, конечно, когда мне предложили его в качестве соперника, тем более по боксу, это было для меня так вдохновляюще. Потому что последние бои часто были не то чтобы хайповые, такие медийные, с российскими бойцами, у которых есть медиа из поп-ММА, и мне эта история где-то уже чуть-чуть поднадоела. А вот здесь такой боец с большим бэкграундом, с большим именем, именно профессиональным, вот это для меня важно, потому что я все-таки не боец из поп-ММА, я профессионал и драться с профессионалами для меня гораздо важнее.

Вячеслав Василевский и Глейсон Тибау на пресс-конференции перед боем.. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Если посмотреть его поединки, в принципе на руках-то он очень неплох. Как оценишь уровень бокса своего соперника?

Василевский: — Он очень неплох на руках, он вообще крепкий. То есть если опять же ты задел тему Хабиба и его поединка, то Глейсон Тибау, напомню, был единственным бойцом за всю историю, которого Хабиб не смог ни разу свалить. То есть это говорит о нем не только, что он сильный борец, но и о том, что у него очень крепкая воля, и он все три раунда сопротивлялся, потому что Хабиб постоянно на него нападал. То есть он очень крепкий орешек — и бьющий, и неплохо боксирует. А самое главное, у него есть колоссальный опыт, и, судя по его сегодняшнему состоянию и настроению, он на позитиве, и терять ему особо нечего. Я думаю, что он будет газовать до последнего.

Ведущий: — В пятницу Василевский пойдет за нокаутом или будет работать всю дистанцию боя, стараясь показать боксерскую технику и класс?

Василевский: — В идеале хотелось бы подраться все четыре раунда и показать все, чему я научился в боксе за последнее время. Это было бы в идеале. Но не буду скрывать: если я увижу, что можно уронить Глейсона, конечно, я это сделаю. Несмотря на то, что я его очень уважаю как человека, как легенду. Жалеть я его не буду.

Ведущий: — Переходим к Глейсону Тибау. Глейсон, рады вас приветствовать. Вы много поединков провели с российскими бойцами, и пока преимущество на стороне российских бойцов. Изменится ли что-нибудь в этой статистике в предстоящую пятницу?

Тибау: — Для меня это приятно, что я здесь, в России, еще раз. Всегда с удовольствием приезжаю, потому что мне нравится, как гостеприимно здесь и как публика реагирует на бой. Это уникальный опыт для меня. Люблю русских зрителей. Мой соперник — очень сильный, в штатах мы тренировались вместе в одном клубе. В пятницу я буду выкладываться по полной. Я хорош в боксе, проверю свою технику и буду готов посмотреть, что он представляет собой.

Ведущий: — Вы, безусловно, легенда ММА и легенда UFC. Но как вы относитесь к тому, что вы приобрели главную известность именно за счет двух поражений? От российских бойцов — от Хабиба и от Ислама Махачева. В общем-то, стали звездой благодаря проигранным боям.

Тибау: — Для нас Россия всегда хорошо известна в боях. Когда мы идем в бой с соперниками из России, мы знаем, что они всегда очень сильно подготовлены, они очень жесткие, хорошо натренированы. После боя по боксу в пятницу я хочу выйти с ним на бой по ММА.

Ведущий: — Слава, а ты что скажешь про этот потенциальный вызов по MMA? Интересно ли тебе сразиться с Глейсоном в базовом виде единоборств?

Василевский: — Честно сказать, по MMA я не дерусь, как-то не хочу. Но если Глейсону нравится это слово MMA, то надо сказать, что в России очень в моде бокс в MMA-перчатках. То есть мы можем выйти в клетку, надеть MMA-перчатки и подраться еще раз по боксу. На нем будут ММА-перчатки, просто бороться будет нельзя.

Ведущий: — Но я так понял, он хочет именно бороться, проверить твои навыки борьбы.

Василевский: — Ну, честно сказать, забороть он меня тоже не сможет, просто немножко в иллюзиях таких легких.

Ведущий: — Если говорить о вашем прогнозе на этот поединок. Что увидят зрители РЕН ТВ, когда включат телевизор и увидят бой Василевского против Тибау?

Тибау: — Я своего соперника знаю хорошо, он очень подвижный на ринге. Я думаю, что буду делать все по своим возможностям и бой будет классный. И все зрители будут довольны увидеть наш бой.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Ну, а мы переходим к главному поединку — Дмитрий Кудряшов и Фернандо Родригес. Фернандо, мы начнем с вас. У вас был обмен мнениями с Дмитрием Кудряшовым перед этим поединком. Вы через свои соцсети к нему обращались, он — к вам. И от Димы прозвучал такой пассаж, что ваша голова в пятницу треснет, как бразильский орех.

Родригес: — Привет, Россия! Сначала хочу поблагодарить РЕН ТВ, мою команду Dark Horse и Дмитрия. Я знаю, что он — ведущий в российском боксе. И я гарантирую, что у моего соперника будет самый сильный бой в своей жизни.

Ведущий: — Если в эту пятницу вы проиграете, будете ли вы, зайдя на территорию соперника, в бокс, просить о реванше по ММА?

Родригес: — Ни в коем случае, нет планов проигрывать в пятницу. Я приехал в Россию, чтобы забрать пояс.

Ведущий: — За счет чего Фернандо Родригес будет выигрывать и каким образом?

Родригес: — У меня очень сильный удар, так что он получит этот сильный удар, и таким образом я выиграю бой. Но я смотрю, что у него очень сильная защита и также очень сильный удар у него есть. Я буду всегда избегать его ударов, защищаться и покажу мой сильный удар в MMA.

Ведущий: — Дмитрий, Фернандо проделал длинный путь. Многие переживают, что он не выспался, и ходят такие разговоры, что вы дадите ему эту возможность в предстоящую пятницу.

Кудряшов: — Ну, это Фернандо расскажет, выспался он или нет. Мне нравится, что он не пасует перед поединком, что он заряжен и всем рассказывает, как он выиграет. Но, наверное, говорить о том давлении, которое он на меня окажет... Я видел разных уже бразильцев, разных национальностей бойцов, поэтому давить на меня морально, физически вряд ли у него получится. А вот он правильно сказал, защищаться ему действительно придется. И чем он будет лучше это делать, тем для него будет полезнее этот вечер. Потому что удары по голове — они же здоровья не прибавляют. Как вот Славик сказал, мне нравится, что меня бьют хорошие ребята. Но я могу сказать с высоты своего опыта, что это не очень приятная история. Эти удары лучше не пропускать, но тем более — от меня.

Ведущий: — Да, после вашего последнего поединка на «Бойцовском клубе РЕН ТВ», когда Даниле Робутти улетел в просто страшный нокаут, удивлены ли вы, что вообще кто-то принимает поединок с вами?

Кудряшов: — Наверное, сейчас много желающих со мной подраться, потому что все-таки есть имя и все понимают, что я уже в боксе одной ногой. Поэтому, наверное, всем хочется поймать вот эту минутку славы. Но могу предупредить всех остальных, что это чревато. Удар, как говорят, с ним надо родиться, и никуда он от меня не денется.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Вы свои лучшие боксерские времена провели в категории ниже. Сейчас вы заметно прибавили в весе. Насколько вам комфортнее вообще живется? Если вспоминать те времена и сейчас, в каком весе Дмитрию Кудряшову вообще лучше находиться?

Кудряшов: — От слова «весогонка» у меня сразу падает настроение, я начинаю себя плохо чувствовать. То есть в крайних боях в 90 кг я гонял больше 20, это не очень хорошая история для здоровья. Сейчас я свеж, бодр, улыбаюсь. И поэтому, наверное, это нужно было сделать раньше.

Ведущий: — Фернандо Родригес является ли для вас каким-то особенным вызовом? Мотивирует ли он Дмитрия Кудряшова на что-то большее?

Кудряшов: — Фернандо же сам сказал, что в моей карьере был всего один бразилец, и он тот самый бразилец, который покажет мне, на что способны все остальные бразильцы. Поэтому у Фернандо будет такая возможность 25-го числа, и я действительно жду лучшего бразильца в своей карьере. Наверное, удивить меня не получится, но я надеюсь, что он сделает все то, о чем заявляет, и мы порадуем зрителей, потому что убегать от него я тоже не собираюсь.

Ведущий: — Вы сейчас заняты съемками в кино. Как раз образ рыцаря, в котором вы записывали послание к Фернандо, именно оттуда.

Кудряшов: — Честно, это первый мой опыт, и мне очень нравится. А от того послания — вы спросили Фернандо, получил ли он удовольствие от этого, — на самом деле от этого послания больше получил удовольствие я. И мне кажется, что это было действительно круто.

Родригес: — Я понял, что он викинг. Итак, мы идем в Вальхаллу, идем на войну.

Ведущий: — Хорошо, если Дмитрий Кудряшов — викинг, то кто тогда Фернандо Родригес?

Кудряшов: — Орех, я же уже говорил, он бразильский орех. Согласен?

Родригес: — Я бразильский хук.

Ведущий: — Дмитрий, и заключительный вопрос. Насколько вообще тяжело готовиться к боям, когда все знают, что Кудряшов выйдет и сейчас все быстро закончит? Как вы проводите лагеря? Спаррингуете ли вы на длинные дистанции или в общем-то два-три раунда? Чего дальше-то спарринговать? Все равно дольше бои не провожу.

Кудряшов: — На самом деле это обманчивое мнение, что я мало спаррингую, потому что я вышел, ударил и ушел. Спарринговать я всегда любил, в отличие от остальных ребят спарринговал и по 20 раундов. Харитон Агрба не даст соврать, что мы всегда спарринговали, у нас раунд был четыре минуты, отдых был 30 секунд. И отспарринговать 20 раундов — вообще нет проблем. Я, может быть, не так люблю бить лапы, мешок там, еще какую-то работу боксерскую, но спарринги люблю очень. Поэтому сейчас, если у меня есть возможность, я всегда спаррингую.

Ведущий: — Ваш прогноз на главный бой вечера в эту пятницу? Кудряшов против Родригеса.

Кудряшов: — Ну, я не Ванга и не Нострадамус, чтобы делать какие-то прогнозы. Мне хочется порадовать зрителей. Я знаю, что все, кто смотрит бокс, они смотрят именно ради вот этих моментов нокаута, нокдаунов и тяжелых ударов. Понятно, что какая-то часть очень любит бокс и смотрит его качество, технику, тактику и так далее. Но основная масса зрителей — они любят нокауты, кровь, рассечение. И мне хочется дать это зрителям, ведь не зря я сюда пришел. Поэтому я буду рад, если Фернандо Родригес подтвердит свои слова и устроит ту самую рубку. Вот здесь как раз будет интересно.