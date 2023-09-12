«На Шлеменко уже есть планы». Что говорили Минеев и Карвальо на пресс-конференции перед боем

Со Штормом хотят драться оба.

Вечером 15 сентября в Элисте состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном событии которого Владимир Минеев встретится с Рафаэлем Карвальо. За несколько дней до поединка состоялась большая пресс-конференция, на которой бойцы встретились лицом к лицу и пообщались. Также на турнире выступит Анастасия Янькова, которая сразится с китаянкой Янь Юйсинь, и Владислав Туйнов, которому предстоит встретиться с китайским бойцом Ли Ху. Все они также присутствовали на пресс-конференции.

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь

Ведущий: — После боя с турчанкой вы решили продолжать полноценно? Янькова вернулась в кикбоксинг?

Янькова: — Во-первых, Янькова не уходила, а брала паузу. У меня местами сложные отношения с единоборствами, нам нужно было побыть отдельно друг от друга, понять, что мы друг без друга не можем. Все хорошо, но чего-то не хватает — приключения. Прошлый бой — он был приключением. Несмотря на то что у меня было ощущение, что джойстик сломался: я нажимаю, и не получается, что обычно получалось. Длительная пауза, простой, естественно, сказались на теле. И мне очень захотелось починить джойстик. Я сделала все, чтобы джойстик работал исправно.

Гаджиев: — Анастасия Янькова времен поединков в Bellator, Анастасия Янькова на момент поединка против турчанки и сегодня. Если в Bellator ты была на 10 баллов, то на сколько в этом случае?

Янькова: — Конечно, в апреле было намного меньше, и это меня подстегнуло, потому что я понимала, что у меня есть все, чтобы становиться лучше. Сейчас я точно прибавила.

Гаджиев: — Шестерку можешь поставить себе?

Янькова: — В прошлому бою? Может быть. Сейчас? Я себя гораздо лучше ощущаю, чем на 6 из 10.

Владислав Туйнов и Ли Ху. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Владислав Туйнов — Ли Ху

Ведущий: — Вы не в первый раз будете драться с бойцами из Китая. В рамках Кубка ШОС вы прошли всю дистанцию, и тогда вашим соперником тоже был китаец. Средний портрет китайского кикбоксера можете сформулировать?

Туйнов: — Это бескомпромиссные спортсмены, которые всегда готовы идти вперед и показывать жесткий поединок. Посмотрев своего соперника, я выделил, что этот спортсмен умеет работать первым номером, умеет хорошо работать в контратаке, затягивать свои атаки, обладает хорошими и сильными ударами ногами. Также он довольно-таки хорош в работе на руках, но я бы хотел бы добавить ему передвижения, со мной застаиваться нельзя, потому что я заманю в свой капкан и сделаю так, чтобы ему стало слишком больно.

Ведущий: — Вы известны как очень жесткий нокаутер, от вас в каждом бою ждут, что вы будете ронять, но при этом получается не всегда это сделать. Не считаете ли, что вы в некотором смысле становитесь заложником своего остроатакующего стиля и где-то вынуждены рисковать даже более, чем следует, чтобы свой статус подтвердить?

Туйнов: — Меня многие узнали из кулачных боев и видели, насколько жестко я могу ударить. На голых кулаках довольно-таки жесткое любое попадание, оно критично для спортсмена, и может просто за одну секунду все закончиться. Если мы берем бокс, кикбоксинг, а там перчатки больше, точный удар становится донести гораздо сложнее. Я думаю, это многие понимают, но наша цель в зале — оттачивать элементы, чтобы в любой момент вы могли нокаутировать, нанести точный акцентированный удар в ринге. Это сложно, но я стремлюсь к этому, я поставил для себя цель в этом бою постараться пошатнуть своего соперника, сделать ему очень и очень дискомфортные ситуации.

Владимир Минеев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Ведущий: — Свой последний поединок вы также проводили на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Фернандо Родригес был побежден. Но то, в каких декорациях вы проводили время между двумя этими боями, мы знаем. Каким человеком по отношению к тому бою предстанет в эту пятницу Владимир Минеев?

Минеев: — Хочу начать с того, каким я ушел после того поединка. Не думал, что я вернусь на спортивную тропу, буду выступать на профессиональном ринге, но когда Камил Гаджиев сказал, что есть возможность подраться с Карвальо, это меня взбодрило, реанимировало, я зажегся. Потому что Карвальо для меня — это имя, вызов. Я наблюдал за ним с тех пор, как он стал чемпионом Bellator. Несмотря на интеллигентный внешний вид, он очень опасный боец, нокаутировал Манхуфа, три раза защищал пояс. Дрался с такими ребятами, как Мачида, каратист, любимый спортсмен. Я считаю, что Рафаэль этот бой выиграл.

Каким я стал за это время? Знаете, все, что нас не убивает, делает сильнее. Закалился, в первую очередь поменялся внутренне. Внешне тоже поменялся, но уже к тому моменту, как меня увидели, успел обратно в форму прийти. Была экстренная реанимация, экстренное возвращение в прежние габариты. А все остальное покажет ринг.

Ведущий: — Ваша форма сейчас — большая загадка для всех. Как долго возвращались в свои габариты и чего вам это стоило?

Минеев: — Я постольку-поскольку поддерживал форму. Физическая нагрузка, конечно, была. Вы же понимаете, что ее там не может не быть, просто она была специфической: неспортивный режим, неспортивное питание. Какая будет форма? Наверное, для всех загадка. Тренер так во мне уверен, что я даже не волнуюсь. Моя задача — выйти и отработать, и я готов. Не минуту, но минут 10-15 выйти прямо нормально подраться, от всей души. Покажем мужской кикбоксинг.

Ведущий: — Рафаэль, вас ожидает совершенно выдающийся соперник, а у вас серия не самая удачная. За счет чего собираетесь эту неприятную традицию сломать?

Карвальо: — Как Вова сказал, я очень сильно замотивирован и безумно рад, что здесь нахожусь. Это мой второй приезд в Россию, в первый раз я не смог попасть на Красную площадь, и вчера мне это удалось. Я как ребенок радовался, меня поразили Москва, Россия, люди. Вы живете в очень уютном городе. Но я не просто так приехал с другого конца света. Мы не должны загадывать и думать о результате боя, с Вовой — тем более. Я просто хочу выйти в ринг и показать очень красивый, достойный бой. Я думаю, что мой соперник тоже согласен с этим.

Ведущий: — Владимир, размышляя о процедуре принятия решения вами принять бой, говорил, что будут давать деньги. Расскажите, как вы размышляли и что для вас является главной мотивацией?

Карвальо: — Финансовая часть идет бонусом, потому что я профессиональный боец. Это определенный вызов, я никогда в жизни не отказывался от соперников. Конечно, это такой двойной вызов, потому что Вова — любимец публики, я буду драться у него на родине, все будут болеть за него и против меня. Это прессинг, но я привык к этому: я уже дрался в Италии с итальянцем. Но когда мы зайдем в ринг, болельщики ничего не смогут сделать. Там будем только я и Вова.

Ведущий: — Что вы можете сказать тем, кто в вас в этом бою не верит?

Карвальо: — В моей карьере в меня никто никогда не верил, я привык быть андердогом. Я очень ждал момента, когда прилечу в Россию. Когда я был в Bellator, я ждал одного вашего любимца, Александра Шлеменко, но приехал к Вове. Поэтому после Вовы я бы хотел, чтобы мне организовали бой со Шлеменко. Смотри, Шлеменко, я в России, а ты опять бегаешь! Постоянно куда-то сбегаешь. Я приехал за тобой.

Ведущий: — По каким правилам?

Карвальо: — Пусть выбирает Шлеменко. На голых кулаках, кикбоксинг, бокс, неважно. Мы даже в футбол можем с ним поиграть. Главное, чтобы мы были соперниками.

Ведущий: — Владимир, тут вам, по-моему, за спину заглядывают сильно.

Минеев: — Да, парень разошелся. Подожди два дня, мы все посмотрим, что ты из себя представляешь. Может, ты Шлеменко не будешь интересен. На Шлеменко уже есть планы.

Журналист: — Можно заметить, что ты в кепке с надписью «Донбасс». По случаю чего?

Минеев: — Я сюда приехал из Донецка. Рафаэль сказал, что он прилетел из далекой Бразилии. Я на самом деле тоже проделал нелегкий и длинный путь, потому что он лежал из Махачкалы через Донбасс. В течение четырех дней сюда добирался, еще два дня потратил на то, чтобы поучаствовать в выборной конференции, которая проходила с 8 по 10 число в Донецке. В первый раз в составе РФ жители ДНР выбирали орган управления. Можете меня поздравить, стал депутатом Донецкого народного совета. Такую кепку подарили. Представляю Донбасс на профессиональном ринге уже с 2008 года, теперь буду делать это еще и в качестве народного избранника, в качестве депутата. И буду оправдывать возложенное на меня доверие.