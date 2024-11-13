Дацик в тени Тайсона

На этой неделе Майк будет боксировать с Джейком Полом в Америке, а Вячеслав — с Джейсоном Гаверном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Соревнования пройдут 15 ноября, телеканал покажет их в прямом эфире. Начало — 23.20.

В один день состоятся два больших события. Кто говорит, что они небольшие, пусть на них НЕ придет. В США в Арлингтоне великий Майк Тайсон выйдет против блогера Джейка Пола, а в Москве Вячеслов Дацик сразится с американцем Джейсоном Гаверном.

Все, конечно, говорят про Тайсона. Ну, да. Великий тяжеловес. Правда, великий — в анналах истории. А те последние годы, которые выступал, это было нечто другое. За 2002-2005 годы (и это уже было очень давно) он проиграл три боя из четырех. Выиграл он нокаутом в первом раунде у Клиффорда Этьена, который, видимо, так его испугался, что с глузду съехал и в скором времени при помощи танков, вертолетов и самолетов (небольшое преувеличение) попытался украсть 1978 долларов (точный объем средств), за что сейчас отбывает 105-летний срок.

Чем закончится бой Тайсона и Джейка Пола? Трудно сказать. Говорят, что Пол победит, потому что от Тайсона осталось только то, что остается от тех, от кого ничего не осталось. Я так не думаю. Да, другой великий экс-чемпион мира Эвандер Холифилд, которому на момент проведенного им боя вот-вот должно было стукнуть 59 лет, проиграл нокаутом в 2021 году сносному боксеру (а заодно еще бойцу MMA) Витору Белфорту. Я не случайно вспомнил этот бой. Холифилд в лучшие годы дважды побеждал Тайсона, а в бою с Белфортом представлял собой в лучшем случае тень отца Гамлета против левши, с которым он не очень знал, что делать.

Исходя их этого, многие полагают, что Тайсон находится не в лучшей форме. Не знаю, не знаю. Тайсон, которому самому 58 лет, может быть, и не тот, точнее, совершенно точно не тот, что был до 1996 года, но ему достаточно побыть собой 15 секунд, да нет, достаточно побыть собой одну секунду, и от Джейка Пола останется только Пейк Джол. Да и то не факт. Да, да, я знаю, как малы на это шансы, но они есть. По крайней мере в воображении тех, кто видел Тайсона, когда нынешние его критики говорили «агу» на радость мамам.

И здесь я хочу перейти к нашему беспредельщику Вячеславу Дацику. Каковы его шансы? Пока он сказал что-то о присоединении Аляски к России, а драться будет, видимо, за это с американским полицейским Джейсоном Гаверном.

С Аляской мы потом разберемся, а сейчас давайте с теми, кто скрестит перчатки на ринге. Итак, Дацик. Ему 44 года. Кроме боев по правилам MMA, которые мы оставим, у него 7 побед (4 нокаутом) и 3 поражения. Проигрывает он, как правило, по очкам, но бывает, что и техническим нокаутом. Так было, например, с Исламом Каримовым в июле 2023 года. Дацик с этим не согласился, но он и не должен соглашаться. Если он стоит, то может продолжать бой. Поражение он признает только мертвым. Да и то, потому что признавать будет некому.

По манере боя он агрессор, работающий в стиле «спасайся все живое и то, что рядом с ним». Популярность бешеная, но не та, которую признают открыто. Ее скрывают, но телевизор все равно смотрят. Причем больше всего те, которые утверждают, что ни одного его боя не видели. Еще больше о них читают.

По уровню Дацика... Ну, как вам сказать... Если бы убежденность неизбежно вела к победе, то он бы был, как Чингисхан. Но так как это не соответствует действительности, то он... просто Дацик. Надеюсь, вы меня поняли. А если не поняли, то так, может быть, даже и лучше.

Джейсон Гаверн. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Теперь о его сопернике. Гаверн — хороший боксер. Ну, во всяком случае, неплохой. Ростом для тяжа невысокий. В этом они с Дациком равны. Ему 47 лет. Возраст преклонный, но все-таки еще ничего. Ударом нокаутирующим не обладает, но бьет крепко. Сила характера? Вот это вопрос. Дацик ломает людей технически гораздо более сильных, чем он сам. К тому же у него вес килограммов 130, а у Гаверна намного меньше. Мне кажется, что Гаверна он сломает. Дерется дома, а тут и стены помогают. К тому же Аляску надо брать...

Но я вам ничего не говорил, что не помешает мне напомнить о себе, если я вдруг окажусь прав.