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Сегодня, 18:15

«Бойцы «Хардкора», парни ждут вас на передке!» Дацик поехал на СВО

Боец Вячеслав Дацик отправился в зону СВО
Отдел единоборств «СЭ»
Вячеслав Дацик отправился в зону СВО.
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2023 год получается для Вячеслава Дацика невероятно насыщенным. К осени он уже провел четыре поединка: нокаутировал Джеронимо дос Сантоса и Оли Томпсона, но проиграл решением судей Кевину Джонсону и Галмыжану Жасланову. Дацик бился и по ММА, и по кикбоксингу, и по боксу, а теперь принял еще один — куда более серьезный — вызов.

14 сентября Вячеслав опубликовал видео в своих соцсетях. На ролике Рыжий Тарзан в бронежилете, каске и с автоматом в руках сообщил, что отправился на зону СВО.

«Все бойцам «Хардкора» здравия, большой привет! Парни ждут вас всех здесь, на передке!» — сказал Дацик и выстрелил в воздух. Также Вячеслав опубликовал кадры, на которых он после фирменного клича «Сарынь на кичку» стреляет из ракетницы. Появление Дацика на фронте стало неожиданностью, поскольку ранее об СВО он не высказывался.

Неизвестно, насколько долго Дацик планирует оставаться на передовой и собирается ли вообще возвращаться к поединкам. Планировалось, что 27 октября боец проведет поединок с белорусским кикбоксером Петром Романкевичем по правилам ММА. Бой должен был состояться на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Оли Томпсон и&nbsp;Вячеслав Дацик. «Это кровь англосаксов!» Дацик ударил так, что Томпсон заплясал, а Тактаров и Монсон чуть не подрались

Вячеслав Дацик
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