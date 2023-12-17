Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 17:32

14-летний боксер умер после травмы на соревнованиях в Свердловской области

Алина Савинова
Telegram Дзен

Юный боксер скончался в машине скорой помощи после того, как получил травму на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области.

«По предварительной информации, 14-летний подросток 17 декабря в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Организаторами вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно транспортировала ребенка в больницу. Однако подросток скончался в машине медиков», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы прокуратуры региона.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи в ходе соревнования. Также прокуратура намерена выяснить, имелся ли медицинский допуск несовершеннолетнего для занятий боксом.

В июне на Кубке ММА в Белогорске также произошел инцидент со смертью 16-летнего бойца. Участник соревнования получил удар в голову и потерял сознание во время поединка. Ему была оказана медицинская помощь, но подросток скончался в реанимации. Отмечалось, что спортсмены на этом турнире выступали без боксерских шлемов.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/19562339
Бокс
1
Обсудить
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Футболист потерял сознание во время матча АПЛ «Борнмут» — «Лутон»
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тренер Дани Милохина рассказал, что блогер выйдет на ринг в феврале 2024-го