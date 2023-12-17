14-летний боксер умер после травмы на соревнованиях в Свердловской области

Юный боксер скончался в машине скорой помощи после того, как получил травму на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области.

«По предварительной информации, 14-летний подросток 17 декабря в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Организаторами вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно транспортировала ребенка в больницу. Однако подросток скончался в машине медиков», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы прокуратуры региона.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи в ходе соревнования. Также прокуратура намерена выяснить, имелся ли медицинский допуск несовершеннолетнего для занятий боксом.

В июне на Кубке ММА в Белогорске также произошел инцидент со смертью 16-летнего бойца. Участник соревнования получил удар в голову и потерял сознание во время поединка. Ему была оказана медицинская помощь, но подросток скончался в реанимации. Отмечалось, что спортсмены на этом турнире выступали без боксерских шлемов.