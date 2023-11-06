Адвокат уверен, что стрелявшего в центре Москвы боксера Иванова посадят на 5-6 лет

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание грозит чемпиону Европы по боксу Никите Иванову за стрельбу в центре Москвы.

«Иванову грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 213 УК РФ. Это хулиганство, выразившееся в неуважении к обществу, с применением оружия — причем также в отношении лица, на которого были возложены функции по охране общественного порядка. Наказание за данное преступление предусматривает до семи лет лишения свободы. В результате действий Иванова пострадали четыре человека. Это причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание — еще до пяти лет лишения свободы. Если у кого-то из потерпевших будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью, также будет отдельная квалификация — до восьми лет лишения свободы. Я уверен, что сейчас Иванову изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. А потом, если его признают виновным, то, я думаю, ему дадут в районе пяти-шести лет», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

5 ноября около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной в Москве, Иванов после конфликта с посетителями заведения открыл огонь из травматического оружия и нанес ранения четверым оппонентам. Пострадавших госпитализировали, а боксера задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

6 ноября стало известно, что следственный отдел МВД России по району Замоскворечье возбудил уголовное дело в отношении чемпиона Европы по боксу.