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Сегодня, 22:37

Боксер Двали доволен своей победой на чемпионате Европы

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боксер Дмитрий Двали прокомментировал победу на чемпионате Европы. Он завоевал золото в весовой категории до 54 кг.

«Я на правах победителя наконец-то передам всем привет тем, кто за меня болел, у меня большая команда — родители, семья, братья, тренерский коллектив. Мы это сделали все вместе. Не сказал бы, что это реванш за бронзу чемпионата мира. Нам противостояли разные соперники на этих турнирах. Сегодняшний оппонент поднялся из другого веса. Ничего плохого мне не сделал, кроме того, что вышел со мной в ринг. Мы сделали свое дело. Это мой первый чемпионат Европы. Я доволен. Теперь идем к чемпионату мира. Это была одна из ступней. Дай Бог, выиграем. И немного профи боев проведем. Статус не поменялся. Еще одна галочка в моем послужном списке», — сказал Двали.

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